"Они были очень милой парой". Романтическая сцена подростковой любви жестоко оборвалась в тяжелой аварии с летальным исходом
17-летний Патрик получил права на управление мотоциклом менее года назад и был этому чрезвычайно рад. Он обожал наслаждаться скоростью и свободой, а также возить на мотоцикле свою 15-летнюю девушку Яне-Ли. Однако в конце августа этому всему пришел конец.
30 августа в 21:15 в волости Камбья в Тартумаа произошло трагическое ДТП, когда автомобиль BMW отклонился на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. Патрик и Яне-Ли погибли на месте.
Что именно пошло не так, еще неизвестно. Прокуратура пока не завершила производство. ДТП было настолько тяжелым, что главные его виновник — 21-летняя женщин, находившаяся за рулем BMW — еще не успела дать показания полиции. Известно лишь, что это именно легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Водитель была трезва и имела право на управление автомобилем.
Патрик тоже имел права соответствующей категории. На молодой паре на мотоцикле были надеты шлемы, как и предписывают правила безопасности. Также нет информации, что молодой человек в момент ДТП ехал с превышенной скоростью.
Прокурор Лыйнаской окружной прокуратуры Сильва Роод сообщает, что в отношении трагического инцидента было инициировано уголовное производство по параграфу, который касается нарушения требований дорожного движения и обращения с транспортным средством со стороны водителя.
По ее словам, у следствия на данный момент нет основания полагать, что водитель автомобиля во время езды пользовалась телефоном, но это еще проверят дополнительно.
Травмы водителя не были тяжелыми и ей позволили перейти из больницы на домашнее лечение, но состояние ее здоровья пока еще не позволило ее допросить.
Роод отметила, что перед тем, как предъявить кому-либо обвинение, нужно сначала собрать достаточно подтверждений этому, чем прокуратура сейчас и занимается. Более подробную информацию она дать не может, так как, по ее словам, это может повлиять на показания.
"Они были очень милой парой"
Друг Патрика Грегор вспоминает его как всегда готового помочь, веселого и дружелюбного молодого человека. "Мы жили в одной деревне и все делали вместе", — говорит Грегор. Яне-Ли он тоже описывает, как веселую девушку: "Она была милой, иногда молчаливой, дружелюбной. Мы отлично ладили".
Как известно Грегору, молодые люди были вместе уже почти два года, после того, как познакомились осенью 2019 года в Тарту, где оба учились в школе Ханса.
О трагическом инциденте Грегор узнал на следующее утро, когда его мать разбудила его и спросила, не его ли попалили в аварию: "Посмотрел фотографии и понял, что это они". Вечером он с другом отнесл на место происшествия свечи, чтобы почтить память погибших.
"На это все же уходит достаточно времени, чтобы осознать, что это действительно произошло", — констатирует Грегор.
Пожелавшая остаться анонимной подруга детства Патрика описывает его и Яне-Ли как прекрасную пару: "Эти двое были очень милой и замечательной парой, которая проводила очень много времени вместе".
"Сначала я не поверила — подумала, что это какая-то дурацкая шутка. Я не могла поверить, что потеряла двух очень хороших друзей", — добавила она.
Директор школы Мерике Касте отметила, что 1 сентября в этом году началось с того, что они почтили память погибших. Она добавила, что школа и город предлагают скорбящим психологическую помощь.