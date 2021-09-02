ВИДЕО | Экономический кризис еще не закончился, заболеваемость растет. Правительство рассказало, будет ли вводить новые ограничения

Каллас начала с того, что экономика Эстонии выросла за год на 12,9%, а за два года почти на 5%. Таким образом, решения, принятые при коронакризисе, были верными. При этом следует понимать, что кризис еще не закончился и ситуация может измениться. Кроме этого следует следить за тем, чтобы экономический рост не привел к перегреву.

Заболеваемость коронавирусом по-прежнему увеличивается. Для обуздания этого роста на прошлой неделе и были приняты новые меры. После обеда полиция подробно рапортует о соблюдении ограничений. Согласно первоначальным данным, 80-85% жителей Эстонии следуют правилам.

Каллас напомнила, что у многих переболевших коронавирусом людей срок защиты скоро истечет (с учетом того, что пик заболеваемости пришелся на февраль-март), поэтому им нужно вакцинироваться. Аас добавил, что если переболевший человек вакцинируется, то он будет защищен лучше остальных.

Керсна сообщила, что около 30% процентов учеников учатся в классах с естественной вентиляцией, и этой проблемой надо заниматься. Правительство ранее уже выделило местным самоуправлениям 30 млн евро на модернизацию систем вентиляции в образовательных учреждениях, а сегодня было приняло решение выделить 2,6 млн евро на приобретение датчиков CO2 и очистителей воздуха.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство вводить новые ограничения, Каллас отметила, что были выделены дополнительные средства на осуществление надзора за соблюдением требований, однако чтобы понять, нужны ли еще ограничения, нужно провести анализ, чем сейчас и занимается научный совет. Очень важно, чтобы больницы могли продолжать плановое лечение. ”Сегодня мы еще раз обсудим ситуацию, но на настоящий мы не планируем предпринимать дополнительных шагов [по части ограничений]”, — сказала Каллас.

Как стало известно утром, за минувшие сутки коронавирус в стране был диагностирован у 474 человек.