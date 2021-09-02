ЧМ-2022: Эстония крупно уступила в матче с призёрами чемпионата мира(1)
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До матча
Для подготовки к ним и товарищеской встрече с Северной Ирландией сборная Эстонии во главе со швейцарским специалистом Томасом Хэберли собралась в Таллинне в понедельник.
Для Томаса Хэберли это первая серьезная проверка, так как первые матчи отборочного этапа новый тренер пропустил из-за коронавирусной изоляции. Первые две игры отборочного этапа сборная Эстонии проиграла: сначала сборной Чехии (2:6), затем — сборной Беларуси (2:4). Главный тренер успел поработать со сборной во время Кубка Балтии, который сборная Эстонии выиграла впервые за долгие годы.
Приглашение в сборную получили 27 игроков, в том числе два потенциальных дебютанта — вратарь "Левадии" Карл Андре Валлнер и защитник "Флоры" Марко Лукка. Ранее в этом году Валлнер уже несколько раз вызывался в главную команду страны, но на поле так и не выходил. По сравнению с июньскими поединками в сборную Эстонии вернулись защитник "Флоры" Кен Калласте и выступающий на правах аренды за клуб первой лиги чемпионата Нидерландов "ВВВ-Венло" нападающий Эрик Сорга.
Вновь не оказалось в числе приглашенных Рагнара Клавана. По информации ЭФС, защитник "Пайде" не сможет помочь сборной из-за травмы. Позже стало известно, что по причине травмы игры пропустит и нападающий "Флоры" Хенрик Оямаа.
Хэберли поздравил игроков "Флоры" с выходом в групповой этап Лиги конференции и отметил, что данный успех так же помогает и мотивирует сборную Эстонию.
"Нас ожидают три игры с сильными сборными. Но на данный момент все мысли о первой игре, против сборной Бельгии. Сборная этой страны — очень сильная сборная, где очень много звездных игроков. Мы усердно будем готовиться к игре. И, конечно, для меня это первый полноценный отборочный матч. Очень хочется добиться в нём хорошего результата", — заявил главный тренер сборной Эстонии по футболу Томас Хэберли.
По словам главного тренера, в отношении ключевых игроков Бельгии особых планов не будет, потому что так вы забудете о других игроках. ”Лукаку всегда очень опасен. Но если мы сосредоточимся только на Лукаку, у других игроков будет больше пространства. Мы должны играть в свою игру”, — добавил главный тренер.
В четверг, 2 сентября, на "А. Ле Кок Арене" в Таллинне пройдет матч Эстония — Бельгия, начало матча в 21.45 по местному времени.
5 сентября состоится товарищеская игра с командой Северной Ирландии на "А. Ле Кок Арене", в 19.00 по местному времени.
8 сентября эстонские футболисты на выезде сразятся с Уэльсом, в 21.45 по местному времени.
Сборная Эстонии выступает в группе E, где помимо Бельгии и Уэльса есть Беларусь и Чехия.
Победители групп выходят в финальную часть чемпионата мира напрямую. Команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи, в которых также будут участвовать два представителя из Лиги наций. Там будет три "четверки", в каждой из которых будут сыграны два полуфинала и финал, как это было в отборе на Евро-2020. То есть 12 претендентов на три путевки. Из-за сильной летней жары в Катаре этот чемпионат мира будет проходить с конца ноября до середины декабря, что делает его первым турниром, который не состоится в мае, июне или июле. Это будет первый чемпионат мира, который когда-либо проводился в арабском мире, и первый в стране с мусульманским большинством.