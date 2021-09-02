ВИДЕО | Результативный дебют! Роберт Рооба забросил шайбу в своем первом матче в КХЛ!

Роберт Рооба в свой день рождения забросил шайбу в ворота "СКА" на 5 минуте первого периода, когда его команда находилась в большинстве.

Символично вышло и то, что игровой номер Рооба - 11, и после его гола счет на табло стал 1-1. Как отметили комментаторы, Рооба - именно тот игрок, который нужен "Северстали". Настоящий снайпер!

"Северсталь" в этом матче уступила гостям со счетом 2:3.

Есть первый в истории КХЛ гол от эстонского хоккеиста!



С днем рождения, Роберт Рооба 🇪🇪! pic.twitter.com/LQVJoBhYIb — КХЛ (@khl) September 2, 2021

Первый игрок с эстонским паспортом

В "КХЛ" эстонских клубов нет, но есть первый игрок с эстонским паспортом. Роберт Рооба, выступающий за "Северсталь" из Череповца. С клубом КХЛ из Вологодской области воспитанник эстонского хоккея подписал годичный контракт. Рооба перешел в "Северсталь" из финского клуба "Ювяскюла". В прошлом сезоне Рооба показал лучший результат в своей жизни и забил 30 голов в финской лиге в 59 играх и отдал 11 голевых передач, набрав в общей сложности 41 очко.

Предсезонную подготовку в "Северстали" Рооба прошел успешно, сумев отличиться 4 раза в 10 матчах. В минувшем сезоне "Северсталь" впервые за последние несколько лет пробилась в плей-офф Кубка Гагарина, но в первом раунде подопечные Андрея Разина проиграли серию московскому "Динамо" — 1:4, так что можно сказать, что "Северсталь" — крепкий середняк КХЛ.

Чемпионат КХЛ считается самым сильным в Европе, но по словам эстонского хоккеиста, он готов выйти на новый уровень сложности.