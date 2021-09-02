СЕГОДНЯ | Роберт Рооба впервые сыграет в КХЛ

В "КХЛ" эстонских клубов нет, но есть первый игрок с эстонским паспортом. Роберт Рооба, выступающий за "Северсталь" из Череповца. С клубом КХЛ из Вологодской области воспитанник эстонского хоккея подписал годичный контракт. Рооба перешел в "Северсталь" из финского клуба "Ювяскюла". В прошлом сезоне Рооба показал лучший результат в своей жизни и забил 30 голов в финской лиге в 59 играх и отдал 11 голевых передач, набрав в общей сложности 41 очко. Предсезонную подготовку в "Северстали" Рооба прошел успешно, сумев отличиться 4 раза в 10 матчах. В минувшем сезоне "Северсталь" впервые за последние несколько лет пробилась в плей-офф Кубка Гагарина, но в первом раунде подопечные Андрея Разина проиграли серию московскому "Динамо" — 1:4, так что можно сказать, что "Северсталь" — крепкий середняк КХЛ.

Чемпионат КХЛ считается самым сильным в Европе, но по словам эстонского хоккеиста, он готов выйти на новый уровень сложности.

Новый сезон "Северсталь" начинает матчем дома, против СКА Санкт-Петербук 2 сентября в 19.00 по эстонскому времени. СКА в последние сезоны не добивается поставленной цели, а именно победы в кубке Гагарина. В прошлом чемпионате армейцы заняли второе место в регулярном чемпионате на Западе. В плей-офф вышли в финал конференции, но уступили в нем ЦСКА (2:4 в серии). Межсезонье команды провели неоднозначно, поочередно побеждая и проигрывая. Летом оба клуба сохранили наставников, продлили контракты с лидерами, и конечно провели привычную ротацию состава. Несмотря на победу в очной дуэли 27 августа, ”Северсталь” считается явным "андердогом" предстоящего поединка. СКА неуверенно провел предсезонный этап. Однако по мнению эксперта по КХЛ, финалист Запада сможет собраться к официальному старту.

КХЛ — не идеальная лига, нельзя закрывать глаза на очевидные сложности. Значительная часть связана не только с пандемией и экономикой.

Всегда интересно наблюдать за тем, как перспективный хоккеист вырастает в мастера хорошего уровня. Еще бы и болельщикам разрешили ходить на матчи без квот и ограничений. Тогда предстоящий сезон может создать базу для выхода из застоя, куда угодила лига три-четыре года назад. Пока, несмотря на все объективные сложности, в это очень хочется поверить не только из-за профессиональных обязанностей.