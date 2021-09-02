Лутсар: треть информации, которую мы знали о коронавирусе раньше, была пересмотрена

Насколько вам пришлось переоценить свои первоначальные знания о коронавирусе?

На треть точно. Основные вещи оказались верными: например, что вирус делает и чего не может. В то же время в отношении инфекционных заболеваний существует принцип, что болеющие бессимптомно люди не передают инфекцию. Когда началась вспышка, было неясно, заразен ли человек до того, как у него появятся симптомы.

Кроме того, изначально считалось, что речь идет о капельной инфекции, поэтому, если человека в помещении нет, то и заразиться невозможно. Однако исследования показали, что эта инфекция передается и по воздуху, так что вы можете заразиться просто находясь в помещении, где до этого побывал больной человек. Также к настоящему моменту известно, что вы не получите коронавирус покупая банку варенья в магазине, то есть он не распространяется через поверхности, через песок на улице или детскую игровую площадку.

Опровержение распространенных мнений дает скептикам возможность считать информацию, предоставляемую научным советом и правительством, ненадежной, так как она может быть противоречивой.

Ничего не поделаешь, знания всегда меняются во времени. Сегодня по вечерам мы не трем камни друг о друга, чтобы поесть. Адаптация к новым знаниям — это то, благодаря чему человечество эволюционирует.