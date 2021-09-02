Мошенничество чуть ли не на каждом шагу. Особенно уязвимо русскоязычное население Эстонии
Мошенники — отличные манипуляторы, но при этом не выбирают своих жертв. Хороший пример этого произошел в июле, когда мошенник позвонил главе технического отдела Luminor Илье Светову из "отдела по предотвращению мошенничества". После того, как Светов задал несколько вопросов о работе "отдела", мошенник тут же прервал разговор.
"Звонок из банка" стал излюбленным ходом мошенников, когда она запугивают людей тем, что с их счеты якобы совершаются подозрительные сделки, поэтому "работник банка" звонит, чтобы помочь установить так называемые защитные программы.
В случае с инвестиционными мошенничествами используется алчность жертвы, и ее заманивают обещаниями об инвестициях без рисков и заоблачных доходах. Тогда жертвы уже сами начинают делать денежные переводы мошенникам.
Зачастую жертвы сами связываются с мошенниками. Например, одна женщина увидела рекламу в соцсетях с предложением инвестировать в криптовалюту, заполнила анкету и позже мошенники связались с ней, а там уже по накатанной: жертве показывают нереальный рост ее вложений, подначивая инвестировать еще больше.
Ущерб часто не ограничивается остатком счета жертвы. Многие люди специально берут кредиты в банках или же быстрые кредиты, и в итоге ущерб может достигать десятком тысяч евро.
В основном мошенники делают звонки случайным людям, чей номер они нашли в интернете, купили или же сами сгенерировали. Так как мошенники чаще всего владеют лишь русским языком, то в Эстонии риск стать жертвой мошенничества выше, если жертва тоже владеет русским. Однако поступает и достаточно англоязычных мошеннических звонков.
По словам члена правления эстонского стартапа SmartTel Plus Константина Сельгицкого, в Эстонии частные телефонные номера зачастую находятся в открытом доступе. "Доступ к номеру часто получают фирмы доставки, курьеры или, например, водители такси", — отмечает он. Особенно во время пандемии, когда число заказов выросло.
SmartTel Plus предлагает услугу, которая помогает человеку скрывать свой номер телефона от других. Для размещения объявления в интернете или же заказа еды можно использовать временный номер, который генерирует фирма, а поступающие на него звонки будут переадресованы на настоящий номер телефона.
Однако такого решения, которое могло бы полностью избежать звонков от мошенников, пока еще нет. "Остается лишь призвать на помощь здравый смысл", — констатирует Сельгицкий.