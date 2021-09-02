Мошенничество чуть ли не на каждом шагу. Особенно уязвимо русскоязычное население Эстонии

Мошенники — отличные манипуляторы, но при этом не выбирают своих жертв. Хороший пример этого произошел в июле, когда мошенник позвонил главе технического отдела Luminor Илье Светову из "отдела по предотвращению мошенничества". После того, как Светов задал несколько вопросов о работе "отдела", мошенник тут же прервал разговор.

"Звонок из банка" стал излюбленным ходом мошенников, когда она запугивают людей тем, что с их счеты якобы совершаются подозрительные сделки, поэтому "работник банка" звонит, чтобы помочь установить так называемые защитные программы.

В случае с инвестиционными мошенничествами используется алчность жертвы, и ее заманивают обещаниями об инвестициях без рисков и заоблачных доходах. Тогда жертвы уже сами начинают делать денежные переводы мошенникам.

Зачастую жертвы сами связываются с мошенниками. Например, одна женщина увидела рекламу в соцсетях с предложением инвестировать в криптовалюту, заполнила анкету и позже мошенники связались с ней, а там уже по накатанной: жертве показывают нереальный рост ее вложений, подначивая инвестировать еще больше.

Ущерб часто не ограничивается остатком счета жертвы. Многие люди специально берут кредиты в банках или же быстрые кредиты, и в итоге ущерб может достигать десятком тысяч евро.

В основном мошенники делают звонки случайным людям, чей номер они нашли в интернете, купили или же сами сгенерировали. Так как мошенники чаще всего владеют лишь русским языком, то в Эстонии риск стать жертвой мошенничества выше, если жертва тоже владеет русским. Однако поступает и достаточно англоязычных мошеннических звонков.

По словам члена правления эстонского стартапа SmartTel Plus Константина Сельгицкого, в Эстонии частные телефонные номера зачастую находятся в открытом доступе. "Доступ к номеру часто получают фирмы доставки, курьеры или, например, водители такси", — отмечает он. Особенно во время пандемии, когда число заказов выросло.