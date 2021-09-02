За сутки на пешеходных переходах сбили трех человек

1 сентября в 09:29 произошла авария возле Пеэтри, 10А на улице Паэ в Палдиски, где, по предварительным данным, 83-летний мужчина на легковом автомобиле Suzuki сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому при помощи дорожных знаков пешеходному переходу.

1 сентября в 12:35 произошла авария возле Хаапсалу мнт, 60 в Пярну, где 69-летний мужчина на легковом автомобиле VAZ 2103 сбил 74-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Скорая доставила пешехода в больницу.

1 сентября в 19:16 произошла авария возле Аардла, 23с в Тарту, где 27-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Golf сбил на регулируемом пешеходном переходе 62-летнего мужчину. Отмечается, что светофор не работал. Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета.