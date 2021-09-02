За сутки в Эстонии прибавилось 474 случая заражения коронавирусом

Из новых зараженных 342 человека, или 72,2%, не были вакцинированы. 132 зараженных, или 27,8%, были с завершенным курсом вакцинации.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 174 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 111 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 73, в Вырумаа — 41, в Вильяндимаа — 35, в Пярнумаа — 26 и в Пылвамаа — 21 новый зараженный. В Валгамаа прибавилось 17, в Йыгевамаа — 16, на Сааремаа и в Ида-Вирумаа — по 14, в Ляэнемаа — 12, в Ляэне-Вирумаа — 10, в Рапламаа — восемь, в Ярвамаа — три и на Хийумаа — два новых случая заражения. В восьми случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 352 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 7,8%. Из протестированных 1 216 были с завершенным курсом вакцинации, 3 468 не были вакцинированы.

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