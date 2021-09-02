За сутки в Эстонии прибавилось 474 случая заражения коронавирусом, умерли два человека(58)
Из новых зараженных 342 человека, или 72,2%, не были вакцинированы. 132 зараженных, или 27,8%, были с завершенным курсом вакцинации.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 174 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 111 в Таллинне.
В Тартумаа прибавилось 73, в Вырумаа — 41, в Вильяндимаа — 35, в Пярнумаа — 26 и в Пылвамаа — 21 новый зараженный. В Валгамаа прибавилось 17, в Йыгевамаа — 16, на Сааремаа и в Ида-Вирумаа — по 14, в Ляэнемаа — 12, в Ляэне-Вирумаа — 10, в Рапламаа — восемь, в Ярвамаа — три и на Хийумаа — два новых случая заражения. В восьми случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 352 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 7,8%. Из протестированных 1 216 были с завершенным курсом вакцинации, 3 468 не были вакцинированы.
За сутки открыли 22 новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 2 сентября в больницах находится 131 пациент с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 16 пациентов, из которых на управляемом дыхании 11 человек. Из находящихся на стационарном лечении пациентов 106 человек, или 80,3%, не вакцинированы (из них из-за COVID-19 с симптомами нуждаются в стационарном лечении 95 человек).
В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 70 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 99 человек (75%).
За сутки умерло двое зараженных коронавирусом — 75-летний и 97-летний мужчины. Всего в Эстонии умерло 1 295 зараженных коронавирусом.
По состоянию на сегодняшнее утром прививки сделаны всего 728 888 людям, из которых 95 357 с незаконченной вакцинацией, курс вакцинации 633 531 человека завершен. За сутки ввели 2 361 дозу, всего введено 1 275 762 дозы вакцины. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 64,5%.
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