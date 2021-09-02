02.09.2021, 08:45
Аркадий Попов будет баллотироваться в списке Центристской партии на выборах в Таллинне(31)
Foto: Sven Arbet
Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов, возглавлявший в первый год коронавирусного кризиса кризисный штаб Департамента здоровья, будет баллотироваться на муниципальных выборах в Таллинне в списке Центристской партии.
Аркадий Попов отметил, что впервые участвует в выборах в качестве кандидата, пишет RusERR. "Участие в делах местного самоуправления — это своего рода гражданский долг, ведь кто не хочет, чтобы его родной город преуспевал", — сказал Попов.
Он отметил, что у него была возможность прекрасного сотрудничества с городом Таллинном и городскими властями.
Аркадий Попов также подчеркнул важность проекта строительства Таллиннской больницы.