Коронавирус в Беларуси: никакого карантина, низкий процент вакцинированных. Работают ли методы Лукашенко?

Более полутора тысяч новых случаев в сутки — официальная статистика заболеваемости коронавирусом белорусов давно не удивляет. 1 сентября было зафиксировано 1699 новых больных — это недалеко от максимального значения за все время пандемии. При этом, по данным Минздрава, ежедневная смертность от COVID-19 редко превышает 10 человек. Процент вакцинированных в Беларуси один из самых низких в Европе — полный курс прошли 1,36 млн человек (около 14,6% населения). Напомним, в стране нет и не было карантина, а власти считают свой опыт борьбы с коронавирусом успешным. Так ли это на самом деле? Доверяют ли белорусы статистике Минздрава РБ и вакцинам от коронавируса?

На вакцинацию в Беларусь можно приехать по безвизу

По данным Минздрава, на 1 сентября в стране с начала пандемии зарегистрирован 483 231 человек "с положительным тестом на COVID-19", умер 3791 пациент "с выявленной коронавирусной инфекцией".

Еще в прошлом году белорусские власти не раз заявляли, что смогли победить коронавирус. Но о пандемии иногда вспоминали, например, когда не принимали передачи в изоляторах для административно задержанных или закрыли на выезд наземные границы Беларуси. При этом въезд иностранцев в страну практически не ограничен, а с 15 июля гражданам 73 государств разрешили безвизовое посещение Беларуси для вакцинации от COVID-19.

"В очередной раз хочу заверить всех: мы с этой бедой — коронавирусом — на сегодняшний день справляемся, — отметил Александр Лукашенко 12 августа на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин. — Мы бесплатно прививаем свое население и за небольшие деньги принимаем на прививку всех желающих иностранцев". Сейчас в Беларуси разрабатывают собственную вакцину от коронавируса, которую, по словам Лукашенко, можно будет "приспособить к любому штамму".