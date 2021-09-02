Государство продолжит осуществлять выплаты во вторую пенсионную ступень

Государство компенсирует людям неосуществленные платежи в течение 2023 и 2024 годов, в этом году будут первоначально выплачены 80,3 млн евро тем, кто покидает вторую ступень, пишет RusERR.

В прошлом году правительство решило с июля приостановить выплаты в размере 4% во вторую пенсионную ступень на 14 месяцев из-за коронакризиса.

По словам советника страховой политики Министерства финансов Керту Федотов, неосуществленные выплаты компенсируют в 2023 и 2024 годах, когда будут совершать перечисления на пенсионные счета присоединившихся ко второй ступени.

"По предварительным оценкам, государство будет тратить на это около 138 млн евро в год", — сказала Федотов.