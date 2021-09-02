В Таллинне в столкнулись BMW и Lexus: один человек в больнице

Авария произошла 1 сентября около 09:30 на перекрестке Меривялья и Раннику в Таллинне. По предварительным данным, 36-летний мужчна на легковом автомобиле BMW 530D выехал на перекресток на запрещающий знак светофора, в результате чего транспортное средство столкнулось с легковым автмобилем Lexus, которым управляла 49-летняя женщина.