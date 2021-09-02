"Мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии". Байден встретился с Зеленским

В заявлении также уточняется, что Соединенные Штаты готовы предоставить Киеву новый пакет военной помощи на $60 млн. В списке поставок — противотанковые комплексы "Джавелин" и другая техника.

В Белом доме подтвердили, что поддерживают стремление Украины к вступлению в НАТО , но считают, что это решение страна должна принимать самостоятельно.

США и Украина также находятся в финальной стадии переговоров о стратегическом сотрудничестве, которое включает в себя не только противостояние российской агрессии, но и совместные действия в оборонной сфере, в том числе реформу военно-промышленного комплекса страны, углубление сотрудничества в обеспечении безопасности на Черном море , кибербезопасности, и обмен разведданными.

"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую аннексию Крыма и подтверждают свою приверженность международным усилиям… по разрешению инициированному Россией конфликта на востоке Украины", — говорится в документе.

По итогам переговоров президенты двух стран напомнили, что действия России на востоке Украины и аннексия Крыма привели к гибели 14 тыс. человек, дестабилизировали ситуацию в Европе и черноморском регионе, а также создали угрозу для глобальной безопасности.

В тексте заявления особо подчеркивается, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы вместе с киевскими властями продолжать работу по привлечению России к ответственности за агрессию в отношении независимого и суверенного государства.

В опубликованном на сайте Белого дома совместном заявлении утверждается, что сейчас связи Соединенных Штатов с Украиной крепче, чем когда бы то ни было.

По итогам саммита на сайте Белого дома появилось совместное заявление лидеров США и Украины. При этом, во время переговоров и Байден и Зеленский не стали общаться с журналистами. Совместная пресс-конференция, которой обычно завершают встречи на высшем уровне, также не было.

Подготовка к визиту украинского президента в Вашингтон велась в течение двух лет, и, как уточнили накануне в администрации США, Зеленский стал вторым лидером европейской страны, которого Байден принял в Белом доме. Ранее Вашингтон посетила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель .

Всего в этой связи Соединенные Штаты уже передали киевским властям 2,2 млн. доз вакцин, а всего помощь в этой сфере оценивается в $55 млн. В ближайшее время Вашингтон собирается поставить дополнительные материалы и препараты для борьбы с эпидемией на сумму в $12,8 млн.

Кроме этого, США подтвердили свою готовность продолжать оказывать экономическую помощь Украине и заверили, что помощь также будет оказана и в борьбе с эпидемией коронавируса.

Соединенные Штаты собираются по-прежнему предпринимать законодательные и дипломатические усилия для того, чтобы сохранить за Украиной роль транзитного государства, и предотвратить попытки Кремля использовать поставки энергоресурсов, как геополитическое оружие.

Президенты США и Украины также заявили, что считают российский трубопровод " Северный поток 2", строительство первой очереди которого должно быть завершено уже в ближайшее время, угрозой энергетической безопасности Европы.

В документе также упоминается оказание содействия украинским властям в проведении реформ и борьбе с коррупцией. В частности, США поддержали инициативу о создании в стране должности специального прокурора, ответственного за борьбу с коррупцией, и принятие законов, которые предоставляют защиту руководству и сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Лидеры двух стран договорились о продлении еще на семь лет соглашения о помощи Киеву в утилизации стратегического ядерного оружия.

Стороны также договорились о завершении работы над двусторонним соглашением по совместной работе в военно-технической сфере, целью которого является помощь в перевооружении украинской армии.

Всего, как подчеркивается в документе, начиная с 2014 года США оказали Украине военную помощь на сумму в $2,5 млрд. Только в этом году поставки составили $400 млн.

1 сентября Владимир Зеленский выступил перед лидерами американских еврейских организаций в вашингтонском Мемориальном музее Холокоста и рассказал о судьбе части своей семьи, погибшей во время Второй мировой войны от рук нацистов.

Он говорил о четырех братьях, "трех из которых, а также их родителей, жен, детей и всех близких расстреляли немецкие оккупанты, которые ворвались на Украину". "Остался четвертый брат, в то время он был на фронте. Он прошел Вторую мировую, сделал свой вклад в победу над нацизмом и через четыре года вернулся домой, — рассказал Зеленский. — Через два года у него родился сын, через 31 — внук, а через 40 лет его внук стал президентом Украины. Сейчас он стоит перед вами".

"Нацизм проиграл. Непосредственно проиграл — и навсегда", — сказал после этого Зеленский. "К сожалению, сторонники идей нацизма, ксенофобии и неравенства существуют в современном мире в разных странах, в разных проявлениях, — отметил Зеленский. — Какая у них роль и влияние в современной Украине? Меньше, чем ноль. Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше, чем никаких шансов".

Далее Зеленский косвенно ответил некоторым российским чиновникам и журналистам государственных телеканалов, которые часто говорят об угрозе нацизма на Украине. "Убедительный ответ пропаганде некоторых третьих стран, которые иногда называют украинцев нацистами или антисемитами, очевидна — украинцы выбрали меня президентом Украины", — сказал он.

"Джавелины" и "грязный российский газ"

В первый день визита в США официальный Вашингтон объявил о выделении Киеву дополнительно 60 млн долларов на оборонные нужды, а также 45 млн долларов — на гуманитарные. Высокопоставленный сотрудник администрации Байдена сообщил журналистам, что военная помощь будет включать противотанковые ракетные системы "Джавелин", которые США уже начали поставлять Украине в последние годы.