Киев заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского ”на высоком” уровне

Любченко не стал отвечать на вопрос о возможных сроках встречи и отверг возможность того, что переговоры могут пройти в Москве.

Агентство пишет, что ”на следующее уточнение о месте встречи первый вице-премьер назвал Крым”.

Вопрос о возможной встрече двух президентов начал обсуждаться весной этого года. Тогда

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным ”в любой точке украинского Донбасса”, чтобы предотвратить эскалацию конфликта в регионе. В ответ Путин предложил приехать Зеленскому в Москву

Зеленский 26 апреля заявил, что готов провести встречу ”где угодно”, а 1 сентября его пресс-секретарь Сергей Никифоров заявил, что Киев готов к переговорам ”когда угодно”.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты по возможной встрече ведутся с участием замглавы администрации главы государства Дмитрием Козаком, но пока все это лишь ”гипотетический набросок”. В Кремле утверждают, что организацию встречи затрудняет невыполнение Киевом минских соглашений и нереализованные, с точки зрения Москвы, ожидания в демократичности Владимира Зеленского.

Последний раз лидеры России и Украины проводили двустороннюю встречу в 2016 году. Тогда в ходе встречи ”нормандской четверки” Владимир Путин и Петр Порошенко говорили больше 40 минут, напоминает РБК.