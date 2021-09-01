Путин: если бы не революция и распад СССР, россиян сейчас было бы 500 млн

Дважды "рассыпалась российская государственность" — после революции 1917 года Российская империя прекратила существование, Россия "потеряла колоссальные территории, постепенно восстановилась", а потом "произошло еще и крушение Советского Союза", цитирует Путина ТАСС.

"А почему? Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это", — сказал Путин 1 сентября на встрече со школьниками во Владивостоке.

Он при этом не уточнил, на каких специалистов ссылается. В последние годы Путин неоднократно демонстрировал интерес к истории и писал статьи с изложением своих взглядов на нее.

Согласно данным Росстата, численность постоянного населения в стране на 1 января составляла 146 млн 267 тысяч 288 человек. Всесоюзная перепись населения 1989 году показала, что во всех 15 республиках СССР жили 286 млн 730 тысяч 817 человек (в том числе население РСФР составляло 147,4 млн человек).

Что же касается населения Российской империи, то по данным всеобщей переписи 1897 года, число ее подданных составляло 128,2 млн человек (данные Росстата). Это была единственная перепись населения в царской России, далее численность жителей определялась лишь приблизительно. В СССР первая перепись населения прошла в 1926 году, тогда число жителей составило примерно 147 млн человек.

"А если бы этих трагедий не было, было бы около 500 млн человек. Разница есть? — продолжил президент России. — Совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается… Создается все более и более мощная основа развития, существования, благополучия".