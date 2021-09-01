Ласнамяэский детский центр начинает работу в новых помещениях

”У Ласнамяэского детского центра очень важные и разнообразные задачи: здесь предлагают интересные и развивающие занятия для школьников, проводятся различные кружки и клубы, а также предлагается психологическая помощь детям и их семьям. Я очень рад, что новые помещения помогут Детскому центру делать свою важную работу еще лучше и разнообразить набор предлагаемых услуг”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В Ласнамяэском детском центре проходят различные кружки: рукоделие, кулинария, занимательная математика, клуб приключений, компьютерный, танцевальный и художественный кружки, а также клубы по изучению эстонского и английского. Также в обновленных помещениях начинает работу новый кружок для малышей по роботика. Кружки проходят за небольшую плату. Также в Ласнамяэском детском центре оказываются социальные услуги по направлению отдела социального попечения и для жителей Таллинна они бесплатны.

Ласнамяэский детский центр находится в своих прежних помещениях в здании Ласнамяэской основной школы. В ходе ремонта улучшилась обстановка помещений и их функциональность. Ремонт Ласнамяэской основной школы начался в феврале 2020 года.

Информацию об услугах Детского центра можно получить по телефонам 635 6828 и 551 1977 или на здесь.