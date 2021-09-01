Лишь треть работодателей представили анализ риска рабочей среды. Остальных оштрафуют?

"По состоянию на утро сегодняшнего дня анализ представили 38% предприятий, где работает по меньшей мере один работник", — сообщила Ärileht пресс-секретарь инспекции Кристель Абель.

Абель заверила, что Инспекция труда не станет с завтрашнего дня автоматически штрафовать тех, кто не представил анализ, ведь на сей раз в анализе должна найти отражение и опасность распространения коронавируса.

"Если в ходе надзора выяснится, что в анализе есть недостатки или он не представлен, то инспектор может сделать работодателю предписание устранить недостатки или назначить конкретный срок, когда анализ должен быть дополнен и представлен в инспекцию", — сказала Абель.

Подробно о составлении анализа рисков рабочей среды читайте здесь.