Керсти Кальюлайд о жизни после ухода с поста президента: почему я не могу быть молодой бабушкой?

"Такой политический капитал не может быть выброшен. Несомненно, я считаю своим долгом продолжать делать Эстонию лучше, насколько это возможно, теперь уже в другой роли", — сказала Керсти Кальюлайд в интервью журналистам Оде Марии Пунамяэ из ERR и Раннару Раба из Tartu Postimees.

"Открыты все дороги. Я пока не составила планы, поскольку впереди у меня еще 40 напряженных рабочих дней. Все успеется. Спешить некуда. Поэтому я ничего не исключаю", — отметила Кальюлайд.

"Но в конце концов, почему я не могу быть молодой бабушкой? У меня также есть четыре внука, которые определенно хотели бы видеть свою бабушку больше, чем это было возможно до сих пор", — добавила президент.

Напомним, что 11 октября президентом Эстонии станет Алар Карис, который занимал до этого пост директора Национального музея Эстонии.