Департамент: в деле ускорения вакцинации "метод пряника" - неподходящий

"За последние недели прошли несколько призывающих вакцинироваться кампаний, в рамках которых за это предлагались различные блага - подарки или розыгрыши призов", - говорится в пресс-релизе ведомства.

"Департамент лекарственных средств хорошо понимает необходимость увеличени охвата вакцинацией, но обращает внимание всех, кто ее организует, что предлагаемые для ускорения вакцинации блага в виде подарков и различных розыгрышей неподходящий для этого метод, который не согласуется с целью рационального использования лекарств".

Департамент считает, что иммунизация важна, чтобы сохранить здоровье людей, держать общество открытым и минимизировать нагрузку на систему здравоохранения.

"Информационные кампании и призывы - это целесообразный метод, чтобы люди могли сделать продуманное решение, не принимая в расчет получаемые блага. Просим организаторов кампаний следовать этому принципу".

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