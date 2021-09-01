СЕЙЧАС | Эстония принимает Латвию на домашнем чемпионате Европы по волейболу

С приветственной речью выступила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Европейской конфедерации волейбола Александр Боричич. также зрители спели гимны Латвии и Эстонии.

Первый же розыгрыш принес успех нашей команде. Однако латыши довольно быстро освоились и повели 6:4. К середине партии счет стал угрожающим — 11:6, у сборной Эстонии мало что получалось. На быстрые пасы не успевали диагональные, приходилось или перекидывать мяч или бить накатом, без мощи.

Но тайм-аут, вовремя взятый главным тренером из Франции, Седриком Энаром, переломил ход партии и вернул нашу сборную в игру — 17:17.

В концовке партии, на подаче эстонского диагонального Оливера Венно, случился переломный момент партии. После сильнейшей подачи латыши приняли, даже смогли провести атаку. Доигровщик сборной Латвии сознательно бил по схеме блок-аут, вроде сначала показалось, что так и было, но просмотр отдал очко сборной Эстонии. Этот спорный мяч так сильно завел наших соперников, что они просто не заметили сборную Эстонию в концовке партии — следующие 3 очка и следом партия остались за сборной Латвии.

Матчи группы D — домашние для нашей команды, так как все будут проводиться в Таллинне. Вместе с нами в группе сыграют команды Франции (действующий Олимпийский чемпион по волейболу), Германии, Хорватии, Словакии и Латвии.

Суббота, 4.09, 16:00

Эстония — Словакия

Воскресенье 5.09, 16:00

Эстония — Германия

Вторник, 7.09, 20:00

Эстония — Хорватия

Четверг, 9.09, 20:00

Эстония — Франция

Дальнейшую борьбу продолжат четыре лучшие команды группы.