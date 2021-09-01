ФОТО | Что случилось с новой разметкой на столичных велосипедных дорожках?

"На отрезках, где материал на сцепился, подрядчик нанесет разметку снова за свой счет", — сказал руководитель транспортного департамента столицы Андрес Харьо.

Представитель подрядчика — компании MG OÜ — Сандер Нымме добавил, что они сейчас обсуждают с производителем возможные причины, почему пластик кое-где не сцепился с дорожным покрытием.

"Причины могут быть разными, нельзя исключать и влияние неподходящих условий (влажность воздуха, скорость ветра, температура дорожного покрытия), но предположения сейчас делать не хотелось бы", — сказал Нымме.

Исправить недочеты планируется в идеальном случае в середине сентября, пишет Forte.