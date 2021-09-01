01.09.2021, 18:44
ФОТО | Что случилось с новой разметкой на столичных велосипедных дорожках?
За последние дни на некоторых велосипедных дорожках Таллинна полностью или частично сошла нанесенная на них разметка. Транспортный департамент объясняет это тем, что пластик не сцепился с дорожным покрытием.
"На отрезках, где материал на сцепился, подрядчик нанесет разметку снова за свой счет", — сказал руководитель транспортного департамента столицы Андрес Харьо.
Представитель подрядчика — компании MG OÜ — Сандер Нымме добавил, что они сейчас обсуждают с производителем возможные причины, почему пластик кое-где не сцепился с дорожным покрытием.
"Причины могут быть разными, нельзя исключать и влияние неподходящих условий (влажность воздуха, скорость ветра, температура дорожного покрытия), но предположения сейчас делать не хотелось бы", — сказал Нымме.
Исправить недочеты планируется в идеальном случае в середине сентября, пишет Forte.