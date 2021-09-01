Таллинн возобновляет выплату компенсации за первый день больничного: кому она положена и куда обращаться?

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции важно, чтобы люди оставались дома уже при появлении первых признаков заболевания.

”Зачастую люди выходят больными на работу именно по экономическим причинам. С помощью компенсации за первый день больничного листа мы сможем замедлить распространение коронавируса и, наряду с этим, придать горожанам чувство уверенности в том, что они справятся с повседневными расходами, — сказала Бешкина. — Мы применяли эту меру и во времена весенней вспышки коронавирусной инфекции, и практика показала, что люди активно пользовались этой возможностью”.

Согласно изменению в постановлении Таллиннского городского собрания ”Условия и порядок выплаты социальных пособий” право на получение компенсации за первый день больничного имеют физические лица, которым был открыт первичный больничный лист в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года, а также если человек должен соблюдать карантин. Мера действует и в случае, если человек заболел во время беременности.

Ходатайство о компенсации можно представить в течение 40 календарных дней после того, как Больничная касса закрыла больничный лист и выплатила пособие по временной нетрудоспособности. Заявление можно подать на портале на портале электронного самообслуживания города Таллинна. Компенсация выплачивается в течение 30 календарных дней с момента подачи ходатайства.

В период с 25 марта по 31 мая 2021 года было выплачено компенсаций за первый день больничного листа на общую сумму 181 530 евро. В течение последующих четырех месяцев на выплату компенсации предусмотрено около 363 060 евро.

Решение горуправы о выплате компенсации за первый день больничного должно одобрить Таллиннское городское собрание.

До 31 декабря 2021 года действует также государственная мера поддержки, согласно которой работодатель выплачивает компенсацию со второго по пятый, а Больничная касса — начиная с шестого дня больничного.