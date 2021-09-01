"Сборная Эстонии была лучшим примером интеграции": комментатор ETV+ объясняет, почему футбол должно показывать национальное ТВ(1)
Конечно, новость, что теперь все матчи сборной Эстонии, а также финальные турниры чемпионатов Европы будут транслироваться исключительно на платформе Viaplay очень меня огорчила.
Моё личное мнение, что матчи национальной сборной страны должны транслироваться на национальном телевидении. Тем более, что ERR очень хорошо с этой задачей справлялся. К тому же большинство матчей транслировались и на эстонском, и на русском языках, что способствовало и объединению русскоязычной и эстоноязычной общин страны. По моему мнению, футбольная сборная Эстонии была самым лучшим примером интеграции. С другой стороны, я не могу сказать, что подобная ситуация с переходом прав на мобильные платформы стала для меня полным сюрпризом. Если посмотреть немножко назад, то когда-то Олимпийские игры во всех странах обязательно транслировали национальные каналы. А потом Международный олимпийский комитет продал права другой компании, которая радикально изменила критерии продажи, и тот же ERR не смог удовлетворить аппетиты этого правообладателя и уже две Олимпиады подряд игры не транслировал. Что касается футбола, то раньше та же Лига чемпионов хотя бы один матч в игровой день обязательно транслировалась на общедоступном канале, а остальные могли транслироваться на коммерческих.
И условия трансляции на общедоступном канале было важным критерием для покупки прав. Но недавно критерии продажи прав изменились. И теперь нет обязательства показывать матчи Лиги чемпионов на общедоступном канале. И в контексте со стремительным ростом платформ ситуация, что футбол, а потом и другой элитный спорт уйдёт туда, было только вопросом времени.
Так, в Эстонии с этого сезона все футбольные еврокубки будут транслироваться исключительно на Viaplay. Сейчас туда же со следующего сезона уходят и матчи сборной под эгидой УЕФА. И подобная ситуация складывается сейчас не только в Эстонии, но и в некоторых других странах. А скоро, скорее всего, станет нормой в большинстве стран с доступным качественным интернетом. Потому что сейчас в подобные телевизионные интернет-платформы вкладываются большие инвестиции. И они имеют большие финансовые возможности, чтобы выигрывать тендеры на покупки самых востребованных телевизионных прав. Что касается качества самих трансляций, то я, являясь подписчиком этих платформ, могу сказать, что оно, безусловно, уступает HD качеству картинки на эфирных каналах, если речь идёт о просмотре именно на ТВ.
В ноутбуке или на телефоне разницу в качестве потребитель не почувствует. Также есть вопросы по обрамлению трансляций в виде студий и т.д. Но, думаю, что и это — исключительно вопрос времени. И скоро эти платформы начнут активно переманивать себе и лучших специалистов, комментаторов и экспертов с эфирных каналов.
Одним словом, возвращения матчей сборной Эстонии по футболу на национальное телевидение в перспективе возможно только, если государство примет какие-то законы, которые будут ограничивать права потоковых платформ на покупку социально значимых в государственных интересах спортивных прав. Но насколько это соответствует критериям свободного рынка и конкуренции, сказать сейчас очень сложно.
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