"Сборная Эстонии была лучшим примером интеграции": комментатор ETV+ объясняет, почему футбол должно показывать национальное ТВ

Конечно, новость, что теперь все матчи сборной Эстонии, а также финальные турниры чемпионатов Европы будут транслироваться исключительно на платформе Viaplay очень меня огорчила.

Моё личное мнение, что матчи национальной сборной страны должны транслироваться на национальном телевидении. Тем более, что ERR очень хорошо с этой задачей справлялся. К тому же большинство матчей транслировались и на эстонском, и на русском языках, что способствовало и объединению русскоязычной и эстоноязычной общин страны. По моему мнению, футбольная сборная Эстонии была самым лучшим примером интеграции. С другой стороны, я не могу сказать, что подобная ситуация с переходом прав на мобильные платформы стала для меня полным сюрпризом. Если посмотреть немножко назад, то когда-то Олимпийские игры во всех странах обязательно транслировали национальные каналы. А потом Международный олимпийский комитет продал права другой компании, которая радикально изменила критерии продажи, и тот же ERR не смог удовлетворить аппетиты этого правообладателя и уже две Олимпиады подряд игры не транслировал. Что касается футбола, то раньше та же Лига чемпионов хотя бы один матч в игровой день обязательно транслировалась на общедоступном канале, а остальные могли транслироваться на коммерческих.

И условия трансляции на общедоступном канале было важным критерием для покупки прав. Но недавно критерии продажи прав изменились. И теперь нет обязательства показывать матчи Лиги чемпионов на общедоступном канале. И в контексте со стремительным ростом платформ ситуация, что футбол, а потом и другой элитный спорт уйдёт туда, было только вопросом времени.