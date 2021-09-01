Сергей Середенко получил статус обвиняемого: уголовное дело направлено в суд

Раскрывать детали обвинения прокуратура ожидаемо не пожелала.

"Обвинение предъявлено в связи с поддержанием отношений против Эстонской Республики", — добавила пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.

Не имеет возможности говорить о том, в чем конкретно обвиняют его подзащитного, и присяжный адвокат Владимир Садеков.

"Предварительное заседание по этому делу пройдет в октябре. Суд рассмотрит дело в общем порядке. Будет ли процесс закрытым? Полагаю, что прокуратура наверняка станет об этом ходатайствовать, но мы будем протестовать", — сказал Садеков.

Середенко на предстоящих в октябре муниципальных выборах собирается баллотироваться в Маардуское городское собрание как независимый кандидат.

В марте 2021 года юрист Сергей Середенко, являющийся членом не представленной в Рийгикогу Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), был взят под стражу.

12 апреля генеральный директор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу сообщил, что Середенко был арестован за контакты со спецслужбами России.