Сергей Середенко получил статус обвиняемого: уголовное дело направлено в суд(3)
Раскрывать детали обвинения прокуратура ожидаемо не пожелала.
"Обвинение предъявлено в связи с поддержанием отношений против Эстонской Республики", — добавила пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.
Не имеет возможности говорить о том, в чем конкретно обвиняют его подзащитного, и присяжный адвокат Владимир Садеков.
"Предварительное заседание по этому делу пройдет в октябре. Суд рассмотрит дело в общем порядке. Будет ли процесс закрытым? Полагаю, что прокуратура наверняка станет об этом ходатайствовать, но мы будем протестовать", — сказал Садеков.
Середенко на предстоящих в октябре муниципальных выборах собирается баллотироваться в Маардуское городское собрание как независимый кандидат.
В марте 2021 года юрист Сергей Середенко, являющийся членом не представленной в Рийгикогу Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), был взят под стражу.
12 апреля генеральный директор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу сообщил, что Середенко был арестован за контакты со спецслужбами России.