Новости Эстонии
01.09.2021, 17:31

Сергей Середенко получил статус обвиняемого: уголовное дело направлено в суд

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Andres Putting
Государственная прокуратура предъявила юристу Сергею Середенко обвинение в антигосударственной деятельности и направила его уголовное дело в суд, сообщает rus.err.

Раскрывать детали обвинения прокуратура ожидаемо не пожелала.

"Обвинение предъявлено в связи с поддержанием отношений против Эстонской Республики", — добавила пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.

Не имеет возможности говорить о том, в чем конкретно обвиняют его подзащитного, и присяжный адвокат Владимир Садеков.

"Предварительное заседание по этому делу пройдет в октябре. Суд рассмотрит дело в общем порядке. Будет ли процесс закрытым? Полагаю, что прокуратура наверняка станет об этом ходатайствовать, но мы будем протестовать", — сказал Садеков.

Середенко на предстоящих в октябре муниципальных выборах собирается баллотироваться в Маардуское городское собрание как независимый кандидат.

В марте 2021 года юрист Сергей Середенко, являющийся членом не представленной в Рийгикогу Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), был взят под стражу.

12 апреля генеральный директор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу сообщил, что Середенко был арестован за контакты со спецслужбами России.

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