Гендиректор PPA Эльмар Вахер: непривитых сотрудников могут скоро уволить

В последний день августа департамент по внутренней рассылке отправил сотрудникам письмо, в котором гендиректор Эльмар Вахер призывает невакцинированных работников побыстрее сделать прививку. Он предупреждает, что в противном случае на некоторых должностях всё может закончится расторжением трудового договора.

Вахер в письме констатирует, что недоволен нынешним уровнем вакцинации. Он поясняет, что PPA как работодатель не может обязать вакцинироваться, но может ввести требование вакцинации на ряде должностей, где имеется высокая инфекционная опасность.

К сегодняшнему дню в PPA привито более 80% сотрудников. Решение о том, на каких рабочих местах должны работать только привитые, будет принято после получения результатов анализа рисков, анализ будет готов в октябре.

"Если (работник на соответствующей должности — ред.) не согласен вакцинироваться, то трудовые отношения с ним будут прекращены", — говорится в письме.

Заместитель гендиректора PPA Янне Пикма уточнила сегодня для Delfi, что предварительно, по возможности, будут использоваться в отношении невакцинированных другие меры: изменение рабочих обязанностей, удаленная работа, средства защиты. "Но не исключена и ситуация, когда человек, не согласный с установленными условиями, не сможет продолжить работу в PPA", — сказала Пикма.

Руководство департамента решило, что если работник не сделал прививку без медицинских для этого противопоказаний, то ему не будет выплачиваться премия, под вопросом будет и повышение в должности.

Уже сейчас должны быть вакцинированы все новые работники PPA и помощники полицейских. Для непривитых действует масочный режим и ограничения для участия в различных мероприятиях и обучении.