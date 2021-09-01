Министерство послало в школы новые инструкции по проведению линеек только вечером 31 августа

Министерство образования и науки направило в школы сообщение о том, что они не должны требовать у родителей для участия в мероприятиях ковид-сертификат только вечером 31 октября, после окончания рабочего дня. Там говорилось, что школа может только рекомендовать участникам приходить на мероприятие вакцинированным или протестированным.

"Это, естественно, беспрецедентно, когда 31 августа начинают рассылать в школы дополнительные инструкции и распоряжения", — говорит директор таллиннской 21-й школы Меэлис Конд и добавляет, что это была инициатива канцлера права.

На сайте школы родителей заранее предупредили, что согласно постановлению правительства у родителей для участия в линейке будут проверять ковид-сертификат. По словам Конда, родители против этого не протестовали, и всё прошло прекрасно. Из-за вечернего министерского письма порядок менять не стали.

Министерство: требовать справку нельзя, но мы всё же рекомендовали

Руководитель кризисной группы Министерства образования Лийза Тагел в своем комментарии для Eesti Päevaleht отметила, что ведомство вчера напомнило школам, что у них есть право ограничивать число участников и возможность применять все другие предупредительные меры. "Но, как напомнил и канцлер права, у школ нет сейчас основания требовать у родителей ковид-сертификат для участия в торжественном мероприятии", — сказала Тагел.

По ее словам, это не означает, что школы не могли рекомендовать родителям приходить, будучи привитыми или тестированными. Это же советует по-прежнему и министерство. "Наша общая цель — предотвратить распространение коронавируса и защитить наше здоровье", — добавила Тагел.

Для того, чтобы инструкции были бы ясными и понятными, министерство дополняет их не основе обратной связи.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.