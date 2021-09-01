Таллинн будет выплачивать пособие на ранец одной суммой

”Каждый родитель знает, что начало учебного года обычно связано со значительными расходами, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Ребенку, который идет в первый класс, нужно покупать все новое — от пенала и карандашей до ранца и формы на физкультуру. Разумеется, начало школьного пути — это особое событие для всей семьи, но это еще и время больших трат. Поэтому город Таллинн решил выплачивать пособие на ранец одной суммой — для того, чтобы смягчить родителям финансовую нагрузку в начале учебного года”.

Город Таллинн выплачивает пособие на ранец с 2002 года, и до нынешнего момента оно выплачивалось двумя равными частями. Первая часть на основании поданного ходатайства выплачивалась с сентября по ноябрь, а вторая — в конце учебного года, то есть в июне следующего календарного года.

В начавшемся учебном году родители смогут подавать ходатайства с 13 сентября по 30 ноября в городской среде самообслуживания. Право на подачу ходатайства возникает, если по состоянию на 1 января текущего года ребенок-первоклассник и как минимум один из родителей являются зарегистрированными жителями Таллинна на основании данных регистра народонаселения. Ребенок должен числиться в списке учеников одной из столичных школ. Ходатайство может подать родитель, проживающий с ребенком по одному адресу.

Влияние изменений в связи с выплатами пособия на ранец является для городского бюджета разовым; из-за изменений планируемый бюджет этой осенью увеличится на 646 000 евро. Изменение порядка выплаты пособия на ранец должно одобрить Таллиннское городское собрание.