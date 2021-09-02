Температуру сбивать нельзя? Люди с герпесом легче переносят ковид? Аргументированно разбираемся с популярными мифами
В соцсетях снова распространяется видео, опубликованное еще год назад. Не назвавшаяся женщина (как показывает быстрый поиск в гугле по скриншоту — это гомеопат Елена Крамаренко, выпускница Смоленского мединститута) в течение почти 20 минут высказывает соображения на тему коронавирусной инфекции. А многие пользователи, поделившиеся этим видео на своих страницах, добавляют к ее теориям собственные соображения. Разбираемся, есть ли в этом видео хотя бы зерно правды.
Что было сказано?
Информации в почти 20-минутном ролике много, женщина на видео, ссылаясь на свое мнение, оговариваясь, что не претендует на истину в последней инстанции, выкладывает вперемешку широко известные и научно подтвержденные медицинские факты и собственные их интерпретации. Тезисно остановимся на некоторых из них.
- В микромире существует иерархия: во главе стоят бактерии. Микрооганизмы, вирусы и бактерии, ведут между собой войну.
- Приводит пример про герпес: "Это сильный вирус, который не пускает коронавирус, поэтому у людей - носителей герпеса более легкое течение".
- Разжижающие кровь препараты всегда ведут к образованию тромбов.
- При коронавирусе не выписывают антибиотики, потому что они не влияют на вирус, но убивают бактерии в кишечнике. Коронавирус "замещает бактерии, уничтоженные антибиотиками"
- Нельзя сбивать температуру, потому что интерфероны образуются только после 38,6.
- Коронавирус описан в старых учебниках для врачей, его уже изучали в 1970-х
Как на самом деле
Прокомментировать высказывания мы попросили известного в Эстонии популяризатора науки Наталию Первякову, доктора наук, научного сотрудника Тартуского университета.
— Не знала, что она гомеопат. В Эстонии, как и во всем ЕС, гомеопатия не относится к доказательной медицине, поэтому такой специалист не получил бы у нас статус врача, - говорит Наталия. - Думаю, что начать нужно с того, что автор на видео многократно повторяет “я считаю”, “по моему мнению”, “по моему опыту”, “мне кажется” и так далее. Это сразу должно насторожить зрителя или читателя. В науке нет ни демократии, ни личного мнения: любые высказывания должны подкрепляться огромной базой научной литературы. Когда спорят специалисты или ученые, они ссылаются на исследования с разными результатами, и то — чаще всего спор заканчивается после выяснения уровня исследования (например, с уровнем мета-анализа спорить крайне тяжело, особенно если в анализе сосредоточено несколько десятков независимых работ и проанализированы данные нескольких миллионов человек). Доказательная медицина (ССЫЛКА) потому так и называется — нужны доказательства, а не просто мнения. Любой уважающий себя специалист, достойный доверия, даже под Instagram видео прикрепит ссылки на научные статьи, чтобы не быть голословным. Тут мы их не видим, уже это должно насторожить, а то что человек говорит — делить минимум на 10, а лучше такое видео и вовсе закрыть, не просматривая. Даже развенчивая вот это видео в этой научно-популярной статье мы не сможем обойтись без ссылок (кстати, почитайте, там много интересного).
1. В микромире существует иерархия: во главе стоят бактерии. Микрооганизмы, вирусы и бактерии, ведут между собой войну
— В природе все куда сложнее и интереснее. Многие еще со школы помнят правило: выживает самый приспособленный. Сразу оговорюсь, что микроорганизмы взаимодействуют скорее по механическим законам, но объяснять их понятнее получается словами, которые как будто бы придают патогенам разум, но это просто для упрощения восприятия, не более..
В самом видео говорилось только о бактериях и вирусах, но вообще немаловажную роль в патогенных процессах играют и грибки, простейшие и гельминты. Но давайте тогда остановимся на теме вирусов и бактерий.
Сравнивать между собой вирус и бактерию можно и даже полезно, чтобы понять как много в них различий. Важно понимать, что вирусов, как и бактерий, существует великое множество, особенно бактерий. Есть патогенные бактерии, которые способны убить человека, есть бактерии, которые помогают нам существовать и хорошо функционировать. Так же и с вирусами: есть вирусы, которые убивают человека почти в 100% случаев, есть другие вирусы, которые приспособились человечество не убивать, есть такие, которые встроили свой геном в геном человека, привнося новые признаки или, в целом, не делая ничего (ССЫЛКА).
Это не значит, что бактерии главнее вирусов, или вирусы главнее простейших или же грибки главнее бактерий. Нет, в микромире может быть конкуренция за ресурсы, может быть, наоборот, кооперация, могут быть и независимые непересекающиеся события. Студентам бакалавриата известно, что вирусы могут специализироваться на заражении бактерий. Этот процесс важен и для понимания того, как инфекция распространяется в человеке.
Микробиом человека может взаимодействовать с вирусными частицами. Хотя бактерии, которые заражаются вирусами, не способствуют напрямую инфицированию эукариотических клеток вирусом, они могут способствовать вирусной адаптивности, повышая стабильность вирионов, тем самым увеличивая шанс на инфицирование эукариотических клеток и увеличивая частоту ко-инфекции. Связывание бактерий с вирусами также может влиять на биологию бактерий, включая прикрепление бактерий к эукариотическим клеткам. Эти взаимодействия также могут косвенно влиять на реакцию человека на вирусную инфекцию (ССЫЛКА). Так что я бы не использовала слово “иерархия” в данном контексте, я бы сказала, что это очень сложный мир, полный самых разных взаимодействий.
2. Приводится пример про герпес: "Это сильный вирус, который не пускает коронавирус, поэтому у людей - носителей герпеса более легкое течение"
— Здесь было бы интересно спросить какой тип вируса герпеса имеется в виду? Их только у человека может быть восемь. Это на самом деле важно, но оставим это, предположим, возьмем цитомегаловирус (Human Herpesvirus 5), один из самых распространенных вирусов, которые относятся к семейству герпесвирусных. Эпидемиологические данные показывают, что данный вирус распространен практически на 100% в странах Африки и Азии. В развивающихся же странах по подсчетам им заражены около 40-70% населения. Но вы видели статистику и развитие событий сами, разве в Индии или в Африке меньше людей умерло от коронавируса?
Это очень странное утверждение. Исследований автор видео не приводит, никаких подтверждений нет. Поэтому остаемся ждать исследований и данных, пока же давайте сомневаться в этом утверждении.
3. Разжижающие кровь препараты всегда ведут к образованию тромбов
—Я не хочу комментировать это утверждение, так как не имею должной квалификации. Могу лишь рассказать то, что должен знать кажджый человек в принципе. Антикоагулянты - это лекарства, которые помогают предотвратить образование тромбов. Их назначают людям с высоким риском образования тромбов, чтобы снизить их шансы на развитие серьезных заболеваний, таких как инсульт и сердечные приступы. Препараты выписываются врачами, не нужно их назначать себе самому, так как одним из побочных явлений от приема антикоагулянтов являются кровотечения. На сайте NHS отлично все расписано (ССЫЛКА).
4. При коронавирусе не выписывают антибиотики, потому что они не влияют на вирус, но убивают бактерии в кишечнике. Коронавирус "замещает бактерии, уничтоженные антибиотиками".
— Если с первым фактом не спорит уже никто, использование антибиотиков при вирусной инфекции бесполезно, если нет присоединившейся бактериальной инфекции, то второй факт не точен. Когда микробные сообщества в кишечнике человека разрушаются или проявляется дисбаланс из-за различных причин, таких как антибиотики, химические токсические вещества, патогенные инфекции и резкие изменения в пищевых привычках, то такие изменения могут приводить к Inflammatory Bowel Disease (IBD) (ССЫЛКА). На русский язык это можно, наверное, перевести как воспалительные заболевания кишечника. Чрезмерное дозирование антибиотиков вызывает потерю естественной кишечной микробиоты. Такая потеря увеличивает количество грибков, таких как Candida albicans (которые вызывают болезнь известную в народе как молочница), и бактерий, таких как Proteus, Staphylococcus и Clostridium difficile (C. difficile), которые обычно существуют в небольших количествах, что приводит к угнетению пищеварительных функций или возникновению кишечных инфекций. Про то, как вирусы могут сделать еще хуже в этой ситуации, причем не обязательно коронавирусы, мы говорили чуть выше. Сам по себе SARS-CoV-2 не приходит на место бактерий, он заражает лишь те клетки, к рецепторам которых специфичны его белки. (ССЫЛКА). То есть коронавирус не думает: “Ага, свободное место! Пойду туда”. И тем более, не может замещать бактерии.
Кроме того, автор в видео сообщает нам, что у человек заболела почка после коронавирусной инфекции, а потом говорит, что человек пришел изначально с хроническим заболеванием почек. Иммунитет бросается гасить коронавирусную инфекцию, ресурсов на стабилизацию хронических болезней остается меньше. Они обостряются не от того, что коронавирус пришел конкретно в почку, а потому что было затяжное заболевание в этом месте, а сил у организма на все не хватило. Это большое обобщение и упрощение, конечно, ниже немного приоткроем запутанный мир иммунологии.
5. Нельзя сбивать температуру, потому что интерфероны образуются только после 38,6. (25 мин)
— В Эстонии часто называют цифру 38,4, но в любом случае это не такое строгое правило. Организм не ждет момента, когда температура будет правильная - ровно 38,4 ºС или 38,6 ºС, как будто какой-то сигнал: “Ребята, ждем! Еще нет 38,6 ºС!”. Нет, интерфероны вырабатываются и до этой отметки, есть исследования, которые это подтверждают, но все не так однозначно. Вообще исследования говорят, что значительное повышение активности интерферонов IFN-alpha, -beta и -gamma (ССЫЛКА), главных интерферонов в борьбе с вирусными частицами, проявляется после повышения температуры до 39 ºС (ССЫЛКА), но и при этом у исследуемых пациентов отмечен гранулоцитоз и изменение соотношения Т-лимфоцитов в крови, что наоборот не очень помогает в борьбе с вирусом. Недавние исследования говорят, что различные формы интерферонов могут уравновешивать активность, чтобы соблюсти баланс в антивирусной работе и наименьшим образом вредить организму разрушая его ткани при высоких температурах (ССЫЛКА). Также было показано, что и при более низких температурах интерфероны вырабатываются (ССЫЛКА). При этом было также показано, что высокая температура не влияет на активность макрофагов (ССЫЛКА, вот, кстати, посмотрите видео как это происходит).
Еще поделюсь вот этой серией видео, в котором показано как работает наша иммунная реакция.
Ученые и врачи сейчас сходятся во мнении, что нужно ориентироваться на состояние пациента: некоторые уже при 37,9 ºС чувствуют себя так плохо (сильная головная боль, неспособность пить жидкость и т.д.), что стоит принимать парацетамол (в должной дозе — 1000 мг до 4 раз в сутки) и\или ибупрофен. Если же вам и при 38.8 ºС нормально, то тоже тогда нужно больше жидкости и отдых. Помните, что сбивать до 36,6 температуру не нужно. Ориентируйтесь на свое состояние, а оно улучшается даже если на 0,5-0,7 градуса спадет температура. Ничего страшного с интерферонами при этом не произойдет, а человек сможет за пару часов отсутствия страданий попить побольше теплой жидкости, поспать — а это главная помощь организму при ОРВИ.
6. Коронавирус описан в старых учебниках для врачей, его уже изучали в 1970-х
— Конспекты за 1979? Мы живем в XXI веке, медицина и наука за 40 лет шагнула далеко вперед. То, что я вам рассказывала в предыдущем блоке было открыто в 1990-2018 годах, в 1979 году таких знаний еще не было. Но вернемся к коронавирусу: коронавирусы открыли еще в 1930, в связи с болезнью домашних кур (ССЫЛКА). Открытие коронавируса, который способен заражать человека произошло в 1965 году, вот здесь хорошая научпоп статья об этом (ССЫЛКА). В 60-е, когда трансмиссионные электронные микроскопы стали более доступны ученым по всему миру, выделили целое семейство Coronaviridae, об этом тоже здесь (ССЫЛКА).
В 1977 случается прорыв в технологии секвенирования последовательностей ДНК (ССЫЛКА), одним из авторов методики был знаменитый Фредерик Сенгер. Дальнейшее развитие технологий секвенирования привело к упрощению процесса идентификации вирусов и определения штаммов. Так стало известно, что за возникновением ОРВИ стоят разные вирусы, такие как парамиксовирусы, аденовирусы, энтеровирусы, ортомиксовирусы, а также коронавирусы и т.д. (ССЫЛКА)
Считается, что коронавирусы являются самой маленькой группой вирусов, которые вызывают ОРВИ - около 15% случаев простуд. Далеко не все известные коронавирусы заражают человека, большинство все-таки предпочитает паразитировать на летучих мышах (ССЫЛКА).
А тот самый коронавирус, который стал причиной глобальных изменений в мире, SARS-CoV-2 — совсем новый, он появился в 2019 году. Ученые, врачи и другие специалисты, действительно, часто говорят без уточнения “коронавирус”, но это упрощение. Представьте, как если бы появился в мире Годзилла, который все разрушает на своем пути, о нем вряд ли говорили бы каждый раз, что он принадлежит к роду Godzillasaurus, тип Chordata, семейство Ceratosauridae, вид G. Deus (Таксономия вымышлена фанатами фильма Годзилла), а называли бы его просто The Годзилла. Так и с этим коронавирусом, который называется SARS-CoV-2.
Вердикт
В целом видео содержит как правдивую, так и ложную информацию, при этом описание самого видео противоречит сказанному в видео.
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