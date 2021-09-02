Температуру сбивать нельзя? Люди с герпесом легче переносят ковид? Аргументированно разбираемся с популярными мифами

Что было сказано?



Как на самом деле

— Не знала, что она гомеопат. В Эстонии, как и во всем ЕС, гомеопатия не относится к доказательной медицине, поэтому такой специалист не получил бы у нас статус врача, - говорит Наталия. - Думаю, что начать нужно с того, что автор на видео многократно повторяет “я считаю”, “по моему мнению”, “по моему опыту”, “мне кажется” и так далее. Это сразу должно насторожить зрителя или читателя. В науке нет ни демократии, ни личного мнения: любые высказывания должны подкрепляться огромной базой научной литературы. Когда спорят специалисты или ученые, они ссылаются на исследования с разными результатами, и то — чаще всего спор заканчивается после выяснения уровня исследования (например, с уровнем мета-анализа спорить крайне тяжело, особенно если в анализе сосредоточено несколько десятков независимых работ и проанализированы данные нескольких миллионов человек). Доказательная медицина (ССЫЛКА) потому так и называется — нужны доказательства, а не просто мнения. Любой уважающий себя специалист, достойный доверия, даже под Instagram видео прикрепит ссылки на научные статьи, чтобы не быть голословным. Тут мы их не видим, уже это должно насторожить, а то что человек говорит — делить минимум на 10, а лучше такое видео и вовсе закрыть, не просматривая. Даже развенчивая вот это видео в этой научно-популярной статье мы не сможем обойтись без ссылок (кстати, почитайте, там много интересного).