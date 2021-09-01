Во время пандемии нельзя вакцинироваться от COVID-19, так как это ведет к появлению новых штаммов вируса — правда ли это?

В подтверждение приводится часто пример Израиля, правительство которого быстро провело массовую вакцинацию, но это не спасло страну от новой волны коронавируса.

Что на это скажут эксперты? Профессор вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс согласился дать комментарий по этой теме.

"Данное утверждение некомпетентно как минимум по трем причинам", — начал ученый.

Во-первых тут есть логическая ошибка. "Когда вообще в таком случае вакцинироваться? Позиция противников вакцинации ясна — никогда. А как вообще можно вакцинироваться до пандемии (особенно, когда вызвавший ее патоген еще неизвестен). А зачем вакцинироваться после пандемии?"

Во-вторых, это отрицание имеющегося опыта борьбы с другими болезнями. Вакцинация против ликвидированных к сегодняшнему дню (оспа) или взятых в основном под контроль (полиомиелит, корь, свинка) вирусных заболеваний проводилась именно во время распространения вирусов. Не раньше и не позже.

Меритс отмечает: науке неизвестно, чтобы вакцинация против упомянутых вирусов вызвала бы появление каких-то новых их разновидностей.

В-третьих — имеющийся опыт борьбы с пандемией COVID-19. "Ни один появившийся до сего дня проблемный вариант SARS-CoV-2 (альфа, бета, гамма, дельта и т.д.) не возник в связи с вакцинацией! Все они появились у невакцинированных людей и в большинстве своём — еще до использования вакцины.

То же самое можно сказать и о новом штамме C.1.2, обнаруженном в мае в Южной Африке.

Что касается Израиля, то "дельта-штамм" туда был завезен, он не появился в этой стране. И вирусу позволила распространиться не вакцинация, а ее недостаточно массовый уровень — к началу новой волны в Израиле было привито только 60% населения, что явно недостаточно.

"До сегодня дня ни один проблемный вариант SARS-CoV-2 не находится в причинной связи с вакциной, хотя было введено по всему миру свыше пяти миллиардов доз", — подчеркнул Меритс.