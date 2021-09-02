Правдиво ли видео о COVID-госпитале в Бразилии, в котором не оказалось пациентов?
Видео (посмотреть можно здесь) весьма низкого качества длится меньше двух с половиной минут. В ролике показано, как несколько одетых в чёрное мужчин прорываются сквозь высокий забор, а затем один из них начинает громко кричать на мужчину в белом. После монтажной склейки нам показывают некое помещение, где тот же человек в чёрном громко кричит в окружении нескольких людей в униформе и пустых больничных коек. Видео разместили на своих страницах пользователи Facebook, ”ВКонтакте”, ”Одноклассников”, форума ”ЯПлакалъ” и других соцсетей. В большинстве таких постов есть подпись приблизительно следующего содержания: ”Члены парламента Бразилии врываются в больницу, руководство которой заявило, что у них 5000 инфицированных и 200 смертей от COVID-19. На самом деле больница оказалась пустой”. На основании ролика многочисленные интернет-пользователи и ковид-диссиденты делают вывод о том, что статистика заболеваемости ”нарисована” не только в Бразилии, но и в других странах, а масштабы пандемии по тем или иным причинам умышленно преувеличены.
Наши коллеги из AFP Fact Check обнаружили, что распространяемый по всему миру ролик — фрагмент почти часового видео, опубликованного ещё в конце мая 2020 года. Его разместил на своём YouTube-канале Филиппе Пубель, депутат парламента бразильского штата Рио-де-Жанейро. Подпись к видео гласит: ”Депутат Пубель проводит осмотр полевого госпиталя”. О поездке парламентария рассказывали и бразильские СМИ, например издания Estadão и Folha de São Paolo.
В самом начале оригинального видео политик сказал по-португальски: ”Я прибываю в больницу Сан-Гонсалу, которая должна была открыться сегодня, но не открылась. Мы проведём проверку”. В течение получаса депутат стоял у ворот, разговаривал по телефону, эмоционально описывал происходящее, стучал по забору и сыпал проклятиями в адрес губернатора штата. Происходящее транслировалось в социальных сетях Пубеля — этим объясняется вертикальная ориентация камеры. Спустя некоторое время политик вызвал полицию и, не дожидаясь её приезда, приказал своей охране найти путь внутрь. Проникнув на территорию госпиталя, Пубель отчитал представителя регионального министерства здравоохранения и показал подписчикам, в каком состоянии находится ещё не открытая больница.
Хотя местные СМИ называют Пубеля популистом (он представляет партию президента страны Жаира Болсонару, который в разгар пандемии демонстративно не носил маску и не соблюдал социальную дистанцию), интерес бразильцев к проблеме с этой больницей понятен. Госпиталь в Сан-Гонсалу должны были открыть ещё в апреле 2020 года, а всего запуск учреждения переносили не менее четырёх раз. В итоге госпиталь заработал спустя три недели после ”инспекции” Пубеля, однако в тот момент он был готов принять только 40 пациентов, что составляет пятую часть от запланированной вместимости.
Таким образом, сначала иностранные, а примерно год спустя русскоязычные пользователи соцсетей полностью исказили ход событий. Распространяемый в интернете ролик смонтирован из видео, посвящённого ещё не открывшемуся госпиталю — пациентов там нет просто потому, что их там быть и не могло. Не соответствует действительности и популярная подпись к ролику: депутат был только один, он представляет региональный, а не федеральный парламент, а 5000 пациентов даже функционирующая больница принять никак не могла (она рассчитана только на 200 больных).