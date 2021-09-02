Правдиво ли видео о COVID-госпитале в Бразилии, в котором не оказалось пациентов?

Видео (посмотреть можно здесь) весьма низкого качества длится меньше двух с половиной минут. В ролике показано, как несколько одетых в чёрное мужчин прорываются сквозь высокий забор, а затем один из них начинает громко кричать на мужчину в белом. После монтажной склейки нам показывают некое помещение, где тот же человек в чёрном громко кричит в окружении нескольких людей в униформе и пустых больничных коек. Видео разместили на своих страницах пользователи Facebook, ”ВКонтакте”, ”Одноклассников”, форума ”ЯПлакалъ” и других соцсетей. В большинстве таких постов есть подпись приблизительно следующего содержания: ”Члены парламента Бразилии врываются в больницу, руководство которой заявило, что у них 5000 инфицированных и 200 смертей от COVID-19. На самом деле больница оказалась пустой”. На основании ролика многочисленные интернет-пользователи и ковид-диссиденты делают вывод о том, что статистика заболеваемости ”нарисована” не только в Бразилии, но и в других странах, а масштабы пандемии по тем или иным причинам умышленно преувеличены.