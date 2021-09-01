01.09.2021, 14:55
В парке Таммсааре школьников порадует гигантская азбука
Foto: Siim Lõvi
В таллиннском парке Таммсааре по случаю начала учебного года установлена инсталляция в виде азбуки, которая будет радовать горожан и гостей столицы до 8 сентября.
”В этом году Управа района Кесклинн не стала организовывать большие празднования по случаю начала учебного года, чтобы отметить этот день безопасно и соблюдая дистанцию. Однако мы установили в парке Таммсааре красивую инсталляцию, на фоне которой каждый может сделать фотографию по случаю первого дня учебы. Поздравляю с первым сентября!” — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Если в прошлые годы по случаю Дня знаний на площади Вабадузе был организован большой Праздник азбуки, то в этом году его решено было не проводить, а вместо этого на радость школьникам в парке Таммсааре была установлена красочная инсталляция. Инсталляция сделана из прочных алюминиевых листов и является погодоустойчивой.