"Иногда на море нуждаются в помощи не только люди". Центр морской охраны помог установить местонахождение редкой птицы

На птице был передатчик GPS, который показал, что птица находится в районе Хийумаа в открытом море и двигается на север, а не юг или запад, как обычно во время осенней миграции. Урмас Селлис догадывался, что молодая птица могла приземлиться на какoе-то судно, и попросил помощи Центра морской охраны, чтобы убедиться, что с птицей все в порядке.

Проанализировав информацию о находящихся в этом районе судах, их курсе и скорость и сопоставив данные GPS птицы, мы выяснили, что Юлге может находиться на борту одного танкера.

Центр морской охраны связался с командой судна и получил радостные вести. С Юлге все в порядке. Он сел на борт, чтобы передохнуть. Судно, направляющееся в России, доставило бы Юлге далеко на север, но, с счастью, птица сама об этом догадалась, поднялась в воздух и полетела на юг. Сейчас Юлге уже в Польше.

Черный аист является в Эстонии крайне редкой птицей. Число гнездующих пар сократилось до критической отметки в 40-60 пар. У родителей Юлге было три птенца. Родители начали миграцию до того, как молодые птицы стали на крыло, и два птенца стали, к сожалению, добычей хищников. Юлге выжил, смог подняться на крыло и пустился в долгий путь, чтобы перезимовать на юге."