Футзальный трамплин: «Спасибо и до новых встреч!»

Почти 70 ребят в четырех группах на протяжении нескольких дней занимались в зале и на футбольном поле по методикам, которые практикуются в Испании при подготовке футзальных команд к соревнованиям.

Испанскую Национальную Лигу Футзала представлял известный специалист Мигель Андрес Морено, который вместе с командами топ-уровня испанской лиги не раз становился чемпионом страны и обладателем самых престижных европейских кубков.

Во время тренировочного лагеря Мигель Андрес провел четырехдневный семинар для тренеров, представляющих несколько клубов эстонского футбола и футзала. Он отметил большое внимание, с которым тренеры отнеслись к его лекциям и предрек хорошее будущее эстонскому футзалу, который развивают в этой балтийской стране такие энтузиасты своего дела, как президент ФК «Космос» и руководитель БФЛ Борисс Шипунов, главный менеджер клуба «Нарва Юнайтед» Александр Дмитриев, а также специалисты из Москвы и Риги, принявшие участие в организации тренировочного лагеря.

Сегодня ФУТЗАЛ ТРАМПЛИН выражает огромную благодарность Национальной Лиге Футзала Испании за поддержку и внимание к эстонской молодежи, которая хочет развиваться в направлении зального футбола. Мы надеемся на новые встречи с новыми людьми из мира большой игры! Спасибо!!!