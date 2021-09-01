Опий для талибов. Что ждет афганский наркобизнес после ухода США

Афганистан обеспечивает свыше 80% мировых поставок героина и опиатов, и объем этих поставок неуклонно растет, с поправкой на неурожайные годы. Против бедности, эпидемии, безработицы и насилия у афганцев есть рецепт — сеять больше мака. В прошлом ковидном году площадь посевов увеличилась аж на 37%, по данным ООН.

Победить наркоторговлю Афганистану удалось лишь единожды в современной истории. И как раз при талибах.

Когда на рубеже веков талибы в первый раз пришли к власти, они запретили высаживать мак. Надеялись отмыться от репутации террористов-наркоторговцев и добиться международного признания. Три года подряд они вводили запреты, и три года на них никто не обращал внимания.

В 2000 году талибы взялись за дело всерьез: отправили в поля бульдозер с журналистами и показательно арестовали нескольких крестьян. Сработало: площадь посевов усохла на 90%, а предложение героина на мировом рынке сократилось в три раза.

Однако новая политика оказалась крайне непопулярной и подорвала поддержку талибов, поскольку и без того нищие крестьяне потеряли последний доход. Успехов на внешнеполитическом фронте она также не принесла. Мирового признания талибы не дождались: случилось 11 сентября, прилетели американцы, талибы потеряли власть.

И на следующий год все вернулось на круги своя, снова заколосился мак, а по завершении страды караваны сырья и готовой продукции отправились за границу.

История повторяется через 20 лет на наших глазах. Талибы снова у власти, им опять хочется международного признания, а мировому сообществу не терпится перекрыть поток опиатов из Афганистана.

Изменится ли что-нибудь на этот раз? Ответ на этот вопрос содержится в анализе причин наркокризиса и опыта двух десятилетий борьбы с ним.

Провал американцев