СЕГОДНЯ | Сборная России сыграет первый матч под руководством Карпина

Сборная России делит с хорватами первую строчку в группе H (у обеих команд по 6 набранных очков). Однако в отличие от сегодняшнего соперника россияне не могут занести себе в актив выступление на чемпионате Европы — после этой неудачи был отправлен в отставку главный тренер Станислав Черчесов, на его место Российский футбольный союз назначил уроженца Нарвы Валерия Карпина.