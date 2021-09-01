ПРЯМО СЕЙЧАС | Сборная России проводит первый матч под руководством Карпина. Соперник — команда Хорватии(16)
В основе сборной России вышел 18-летний полузащитник "Динамо" Арсен Закарян, для которого этот матч стал дебютным в главной команде страны. В ворота вернулся голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме.
На 15-й минуте именно юный Закарян едва не открыл счет собственным голам за сборную. Но его мяч после его удара с линии штрафной прошел над штангой.
На 43-й минуте первый реальный момент создали хорваты, но после скидки Перишич пробил неточно.
Россия — Хорватия 0:0 (идет первый тайм)
1 сентября, 21.45, ”Лужники”
Россия — Гильерме, Джикия, Дивеев, Караваев, Фернандес, Захарян, Баринов, Ионов, Кузяев, Миранчук, Головин.
Хорватия — Ливакович, Ловрен, Гвардиол, Юранович, Соса, Ковачич, Пашалич, Брозович, Влашич, Перишич, Крамарич.
До матча
Сборная России делит с хорватами первую строчку в группе H (у обеих команд по 6 набранных очков). Однако в отличие от сегодняшнего соперника россияне не могут занести себе в актив выступление на чемпионате Европы — после этой неудачи был отправлен в отставку главный тренер Станислав Черчесов, на его место Российский футбольный союз назначил уроженца Нарвы Валерия Карпина.
Впреддверии своего первого матча Карпин произвел несколько изменений в составе. Самым важным из них оказалось отсутствие экс-капитана сборной Артема Дзюбы, который являлся системообразующим игроком команды Черчеосова. Есть потери и у сборной Хорватии, против России в Москве не сыграют нападающий ”Осасуны” Анте Будимир и полузащитник "Реала" Лука Модрич.
Букмекеры оценивают шансы команд как равные.
ГРУППА H
|Команда
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