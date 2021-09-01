Футбол
01.09.2021, 12:58

ПРЯМО СЕЙЧАС | Сборная России проводит первый матч под руководством Карпина. Соперник — команда Хорватии

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Валерий Карпин на тренировке сборной России
Валерий Карпин на тренировке сборной России
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Сегодня в 21.45 российская футбольная сборная начала свой матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Хорватии. Эта игра — первая для Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

В основе сборной России вышел 18-летний полузащитник "Динамо" Арсен Закарян, для которого этот матч стал дебютным в главной команде страны. В ворота вернулся голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме.

На 15-й минуте именно юный Закарян едва не открыл счет собственным голам за сборную. Но его мяч после его удара с линии штрафной прошел над штангой.

На 43-й минуте первый реальный момент создали хорваты, но после скидки Перишич пробил неточно.

Россия — Хорватия 0:0 (идет первый тайм)
1 сентября, 21.45, ”Лужники”
Россия — Гильерме, Джикия, Дивеев, Караваев, Фернандес, Захарян, Баринов, Ионов, Кузяев, Миранчук, Головин.
Хорватия — Ливакович, Ловрен, Гвардиол, Юранович, Соса, Ковачич, Пашалич, Брозович, Влашич, Перишич, Крамарич.

До матча

Сборная России делит с хорватами первую строчку в группе H (у обеих команд по 6 набранных очков). Однако в отличие от сегодняшнего соперника россияне не могут занести себе в актив выступление на чемпионате Европы — после этой неудачи был отправлен в отставку главный тренер Станислав Черчесов, на его место Российский футбольный союз назначил уроженца Нарвы Валерия Карпина.

Впреддверии своего первого матча Карпин произвел несколько изменений в составе. Самым важным из них оказалось отсутствие экс-капитана сборной Артема Дзюбы, который являлся системообразующим игроком команды Черчеосова. Есть потери и у сборной Хорватии, против России в Москве не сыграют нападающий ”Осасуны” Анте Будимир и полузащитник "Реала" Лука Модрич.

Букмекеры оценивают шансы команд как равные.

ГРУППА H

КомандаМВНПЗабПропО
1
Хорватия
3201416
2
Россия
3201646
3
Словакия
3120435
4
Кипр
3111114
5
Словения
3102233
6
Мальта
3012381
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