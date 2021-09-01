КАК ЭТО БЫЛО | Сборная России не пропустила в первом матче под руководством Карпина. Но и не выиграла(23)
Российская команда предстала обновленной. И с точки зрения игрового рисунка - россияне буквально замучили гостей прессингом - и с точки зрения состава. В основе сборной России вышел 18-летний полузащитник "Динамо" Арсен Захарян, для которого этот матч стал дебютным в главной команде страны. В ворота вернулся голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме.
На 15-й минуте именно юный Захарян едва не открыл счет собственным голам за сборную. Но его мяч после его удара с линии штрафной прошел над штангой.
На 43-й минуте первый реальный момент создали хорваты, но после скидки Перишич пробил неточно.
Во втором тайме Валерий Карпин бросил в бой фактурного нападающего ЦСКА Антона Заболотного вместо Алексея Миранчука, и пару минут спустя Захарян заставил хорватского кипера Ливаковича проявить всего его мастерство. На 78-й минуте после подачи углового опасно по воротам гостей бил Дивеев, но мяч пролетел мимо ворот.
Россия — Хорватия 0:0 (0:0)
1 сентября, 21.45, ”Лужники”
Россия – Гильерме, Джикия, Дивеев, Караваев, Фернандес (Самошников, 78), Захарян (Черышев, 70), Баринов, Ионов (Бакаев, 70), Кузяев (Ерохин, 84), Миранчук (Заболотный, 46), Головин.
Хорватия – Ливакович, Чалета-Цар (Шкорич, 84), Ловрен, Юранович, Соса, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Брозович, Влашич, Перишич (Ливая, 74), Крамарич (Оршич, 74).
Предупреждения:
Баринов (35), Черышев (90).
До матча
Сборная России делит с хорватами первую строчку в группе H (у обеих команд по 6 набранных очков). Однако в отличие от сегодняшнего соперника россияне не могут занести себе в актив выступление на чемпионате Европы — после этой неудачи был отправлен в отставку главный тренер Станислав Черчесов, на его место Российский футбольный союз назначил уроженца Нарвы Валерия Карпина.
Впреддверии своего первого матча Карпин произвел несколько изменений в составе. Самым важным из них оказалось отсутствие экс-капитана сборной Артема Дзюбы, который являлся системообразующим игроком команды Черчеосова. Есть потери и у сборной Хорватии, против России в Москве не сыграют нападающий ”Осасуны” Анте Будимир и полузащитник "Реала" Лука Модрич.
Букмекеры оценивают шансы команд как равные.
ГРУППА H
|Команда
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