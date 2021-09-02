Абсурдная ситуация при ходатайстве о новом документе: как отпечатки пальцев могут быть недействительны?

"Как понять не действуют? Я же свои уникальные отпечатки никому не продал, ни с кем не поменялся и ведь даже нельзя это сделать", — высказал читатель сотруднику бюро свои претензии, на что тот лишь рассмеялся и пожал плечами — мол ничего не поделать, такие правила установили свыше.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп подтвердила, что при ходатайстве о документе нужно заново сдавать отпечатки пальцев, если с прошлого раза прошло более шести лет.

Сдать отпечатки пальцев, оставить подпись и сделать фото на документ можно в бюро обслуживания, а затем уже подать ходатайство либо там же на месте, либо в среде самообслуживания на сайте.

В Евросоюзе в этом году принимают в использование биометрические удостоверения личности, поэтому с 23 августа отпечатки пальцев, сродни паспорту и виду на жительство, будут добавлены и к ID-карте.

Добавление биометрических данных к удостоверению личности — общая договоренность всех государств-членов ЕС. Целью этого является лучшая гарантия безопасности через более эффективную проверку подлинности личности.

Департамент полиции и погранохраны отмечает, что изменение действует только при подаче ходатайства о новой ID-карте, то есть другие эстоноземельцы не должны менять свою ID-карту до окончания ее срока действия, указанного на карте.

Кроме того, не придется заново сдавать отпечатки пальцев тем, кто последний раз это делал менее шести лет назад — например, когда подавал ходатайство о паспорте.