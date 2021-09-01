ВИДЕО | На линейках в школах уже есть первые случаи заражения, третью дозу вакцины группам риска начнут вводить уже в этом году(71)
На пресс-конференции сделают обзор текущей ситуации с COVID-19 и состояния вакцинации. Также объяснят, какие нарушения выявлены в связи с проверкой соблюдения ограничений.
Мари-Анне Хярма еще раз напомнила, что близкоконтактные больных коронавирусом в школах не будут отправляться на самоизоляцию. Вместо этого они будут два раза сдавать тест.
Также если ребенок заболеет коронавирусом, то его вакцинированные братья и сестры не должны оставаться в самоизоляции.
Хярма отметила, что первый случаи заражения в школе имели место уже сегодня на торжественных линейках.
"Уровень защиты вакцинации от заражения понижается, это отражается и в учреждениях по уходу. В них имеет место тяжелая заболеваемость среди вакцинированных лиц. Вскоре в отношении них может зайти речь о введении третьей дозы вакцины", - рассказала Хярма и подчеркнула, что вакцинация остается все еще самым действенным средством от заражения.
Среди новых случаев заражения около 75% - невакцинированные люди. Среди тех, кому требуется госпитализация, их чуть ниже 80%.
Хярма добавила, что насчет введения третьей дозы вакцины будет получена ясность в течение месяца. Танель Кийк отметил, что людей в самых высоких группах риска обязательно начнут вакцинировать третьей дозой уже в этом году.
Кийк рассказал, что многие европейские страны начали снимать коронавирусные ограничения, так как там очень высокий уровень вакцинации. По его словам, именно вакцинации может помочь снова открыть общество, и каждый может внести в это свой вклад.
Пойдет ли Эстония по стопам Дании, где отменены все коронаограничения, покажет уровень вакцинации населения, говорит Кийк. Сейчас в Эстонии вакциниоованы лишь около 50% всего населения страны.
Кийк отметил, что учащиеся начальных классов не вакцинированы из-за маленького возраста, поэтому их учителя и наставники должны быть вакцинированы.
Темп вакцинации по сравнению с началом августа снова замедлился. В Ида-Вирумаа будут обзвонены 20 000 человек, которые еще не вакцинировались. Кийк также призвал пройти вакцинацию тех, у кого с момента заражения коронавирусом прошло уже полгода.
Таго Трей говорит, что в ходе проверки соблюдения ношения масок пришлось пообщаться почти с 4000 людьми, не соблюдавшими правила. Также идет контроль над тем, проверяют ли предприятия вакцинационные сертификаты - уже выявлены нарушения.
Трей добавил, что в августе 16 человек нарушили требование самоизоляции, а 21 человек - карантин.
Выявлен первый случай фальсификации сертификата о вакцинации.
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