ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Какова ситуация с коронавирусом и вакцинацией в Эстонии?

На пресс-конференции сделают обзор текущей ситуации с COVID-19 и состояния вакцинации. Также объяснят, какие нарушения выявлены в связи с проверкой соблюдения ограничений.

Мари-Анне Хярма еще раз напомнила, что близкоконтактные больных коронавирусом в школах не будут отправляться на самоизоляцию. Вместо этого они будут два раза сдавать тест.

Также если ребенок заболеет коронавирусом, то его вакцинированные братья и сестры не должны оставаться в самоизоляции.

Хярма отметила, что первый случаи заражения в школе имели место уже сегодня на торжественных линейках.

"Уровень защиты вакцинации от заражения понижается, это отражается и в учреждениях по уходу. В них имеет место тяжелая заболеваемость среди вакцинированных лиц. Вскоре в отношении них может зайти речь о введении третьей дозы вакцины", - рассказала Хярма и подчеркнула, что вакцинация остается все еще самым действенным средством от заражения.

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