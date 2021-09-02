Помоги себе сам? По мнению члена районного совета Ласнамяэ Вадима Криссана, ситуация с парком Тондираба неоднозначна

Но я вижу острую необходимость своевременно открыть травмопункт в Ласнамяэ, которого сейчас просто нет. Огромная часть площади парка является активной зоной для различного вида спорта и развлечений. Очень много детских площадок, площадок для экстремального вида спорта, что в свою очередь несет риск получения травмы. Что в таком случае делать родителю ребенка, получившего травму? Ничего не остается, как в кратчайшие сроки везти ребенка через весь город в район Мустамяэ в ближайшую детскую клинику или в скорую помощь там же. Путь возможно будет затруднен пробками и заторами. В нынешней ситуации в травмопункте нужно будет провести несколько часов, а то и весь день, отстояв очередь. Ситуация в нашем здравоохранении оставляет желать лучшего. Скорая помощь не справляется и не может своевременно уделить внимание всем нуждающимся в помощи. Скоро похолодает, но мокрое покрытие не остановит детей, они продолжат играть и тренироваться. Соответственно, риск получения травм различной степени тяжести высок.