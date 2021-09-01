"Это серьезный удар, и его последствия мы будем ощущать в будущем": как падение посещаемости кинотеатров скажется на их репертуаре

Наше правительство транслирует, что задача оставить общество открытым — это одна из первостепенных задач, наравне с сохранением здоровья людей.

К сожалению, отношение к вакцинации у многих противоречивое, и даже невозможность посетить любимый ресторан или сходить в кино не является веской причиной сделать вакцину.

Это очень печальная тенденция, прежде всего потому, что в этих ресторанах и кинотеатрах работают наши с вами друзья-знакомые-родственники. Я сейчас не о собственниках бизнеса, они, безусловно, тоже несут серьезные убытки, но ведь кто-то останется без работы (уже прошли серьезные сокращения в кинотеатрах), кто-то навсегда уйдет из профессии, как это случилось с некоторыми поварами.

Руководствуясь сухими цифрами статистики можно сказать, что посещение кинотеатров с момента введения ограничений упало на 40%. Это серьезный удар, и его последствия мы будем ощущать в будущем, когда дистрибьюторы фильмов не смогут произвести закупку контента и хорошие и достойные фильмы не появятся в кинотеатрах.

Возможно, хорошей новостью будет то, что сейчас наметилась положительная тенденция и люди пошли вакцинироваться именно потому, что не хотят лишаться радостей жизни в виде развлечений. Если у вас сейчас еще нет сертификата, то кино, театры и рестораны можно посетить, сделав быстрый тест. Конечно, это не самая лучшая альтернатива, так как предполагает дополнительный расход, но это возможность, которая есть. Хотя бы до того момента, пока вы не решитесь сделать вакцину.