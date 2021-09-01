Как уберечься от чрезмерно высоких расходов на лечение зубов?

”Размер выплачиваемой Больничной кассой стоматологической помощи варьируется для взрослых, детей, пенсионеров и людей с особыми потребностями. Например, с 2018 года размер стоматологического пособия для взрослых застрахованных лиц составляет 40 евро в год, при этом клиент оплачивает 50% счета за лечение. Также следует иметь в виду, что пособие, выплачиваемое Больничной кассой, в основном покрывает стоимость первоочередных стоматологических услуг, таких как прием стоматолога, диагностика, удаление зубов, лечение корневых каналов, анестезия и тому подобное. Кроме того, клиент не может воспользоваться возмещением Больничной кассы, если стоматологический кабинет не заключил с Больничной кассой договор — в таком случае клиенту придется оплатить весь медицинский счет самостоятельно”, — описала руководитель по рискам в связи с медицинским страхованием ERGO Яника Люйз-Ликк.

Если помощи Больничной кассы недостаточно, можно рассмотреть возможность добровольного медицинского страхования или страхования от несчастных случаев для покрытия расходов на лечение зубов и десен, а также соответствующие гигиенические процедуры. По словам Яники Люйз-Ликк, страховой компании видно, что за последние годы люди стали чаще посещать стоматологов: ”Страхование зубов среди наших клиентов очень распространено, и поэтому количество страховых случаев растет. В целом можно сделать вывод, что возможность получения страхового возмещения за стоматологические услуги побуждает клиента чаще посещать стоматолога. В долгосрочной перспективе регулярные осмотры и профилактическое лечение помогают предотвратить масштабные заболевания зубов и десен и, как следствие, избежать высоких затрат на лечение”.