Как уберечься от чрезмерно высоких расходов на лечение зубов?(2)
”Размер выплачиваемой Больничной кассой стоматологической помощи варьируется для взрослых, детей, пенсионеров и людей с особыми потребностями. Например, с 2018 года размер стоматологического пособия для взрослых застрахованных лиц составляет 40 евро в год, при этом клиент оплачивает 50% счета за лечение. Также следует иметь в виду, что пособие, выплачиваемое Больничной кассой, в основном покрывает стоимость первоочередных стоматологических услуг, таких как прием стоматолога, диагностика, удаление зубов, лечение корневых каналов, анестезия и тому подобное. Кроме того, клиент не может воспользоваться возмещением Больничной кассы, если стоматологический кабинет не заключил с Больничной кассой договор — в таком случае клиенту придется оплатить весь медицинский счет самостоятельно”, — описала руководитель по рискам в связи с медицинским страхованием ERGO Яника Люйз-Ликк.
Если помощи Больничной кассы недостаточно, можно рассмотреть возможность добровольного медицинского страхования или страхования от несчастных случаев для покрытия расходов на лечение зубов и десен, а также соответствующие гигиенические процедуры. По словам Яники Люйз-Ликк, страховой компании видно, что за последние годы люди стали чаще посещать стоматологов: ”Страхование зубов среди наших клиентов очень распространено, и поэтому количество страховых случаев растет. В целом можно сделать вывод, что возможность получения страхового возмещения за стоматологические услуги побуждает клиента чаще посещать стоматолога. В долгосрочной перспективе регулярные осмотры и профилактическое лечение помогают предотвратить масштабные заболевания зубов и десен и, как следствие, избежать высоких затрат на лечение”.
Добровольное медицинское страхование может покрывать как расходы, превышающие стоматологическое возмещение Больничной кассы, так и расходы на стоматологические услуги, которые вообще не возмещаются Больничной кассой и, как правило, полностью оплачиваются клиентом: например, мытье с содой, лечение при помощи брекетов, протезирование и тому подобное. Страхование от несчастных случаев возмещает расходы на лечение зубов, если зуб или зубы были повреждены в результате несчастного случая.
”Доля случаев стоматологического лечения в результате несчастных случаев невелика по сравнению с количеством запланированных стоматологических и профилактических приемов, но затраты при серьезных несчастных случаях могут быть высокими. Например, общая стоимость имплантата и коронки может достигать 2000 евро. Если при установке имплантата необходимо добавить искусственную кость или выполнить дополнительные процедуры, цена окажется еще выше”, — отметила Люйз-Ликк.
Она объяснила, как действовать при оплате лечения, если заключен договор добровольного страхования: ”В случае планового стоматологического лечения клиент обращается к подходящему стоматологу, где ему оказывают необходимые медицинские услуги. Клиент оплачивает медицинские услуги самостоятельно и затем подает в страховую компанию заявление о возмещении расходов, представив заявление о возмещении, прилагая описание расходов и счет за оказанные медицинские услуги. В случае крупных запланированных расходов, которые могут быть связаны, например, с протезированием, производством и установкой имплантатов, клиент может попросить страховую компанию выдать гарантийное письмо, и тогда клиенту не придется самому оплачивать большие счета”.
Как правило, в отношении страховой защиты стоматологической помощи действует собственная ответственность в размере, начиная от 10% суммы лечения. Размер собственной ответственности зависит от конкретного страхового решения и устанавливается при заключении договора. ”Например, если работодатель заключает в пользу своих сотрудников договор добровольного медицинского страхования, можно договориться о том, что работник сумму собственной ответственности не платит”, — добавила Люйз-Ликк.