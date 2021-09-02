Кино для любителей средневековья: кинокритик посмотрел "Легенду о Зелёном Рыцаре” и написал рецензию

Дэвиду Лоуэри удалось сделать, как мне кажется, довольно трудновыполнимую вещь. Казалось бы, о каком средневековом кинематографе может вообще в принципе идти речь, это явно несовместимые друг с другом понятия. Однако же. Если кому-то вдруг придёт в голову безумная идея посвятить какое-то количество времени своей жизни изучению средневековых текстов — либо до, либо после просмотра фильма Лоури — то можно увидеть, что по духу режиссёру удался совершенно средневековый фильм.

Фильмов на известные средневековые сюжеты так-то было достаточное количество и за последнее время, и вообще. Бесчисленные короли Артуры, Беовульфы, экранизации всяческих мифов про Евпатиев Коловратов и прочих богатырей разных стран и народов. Если взять весь этот корпус изобразительных высказываний и сравнить с фильмом Лоуэри, можно невооружённым глазом увидеть заметные отличия. Как мне показалось, за исключением актёрского кастинга, Лоуэри не произвёл ни малейшей попытки осовременить классический средневековый сюжет, не стал вносить никаких элементов постмодернизма, никаких привязок к другим сюжетам эпохи, и, что ещё важно — никакого юмора, никаких этих шуточек, без которых в последнее время не обходится ни одна экранизация классических фольклорных сюжетов (и не только их).

”Легенда о Зелёном Рыцаре” — произведение максимально серьёзное, максимально не то чтобы религиозное, но какое-то фаталистическое что ли (мироощущение, свойственное той эпохе) и максимально безнадёжное. Как и все притчи, толковать историю сэра Гавейна и Зелёного Рыцаря можно примерно тысячью разными способами, и ни один из них не будет окончательным, притом что каждый из них будет правильным. Словом, если бы в Средние века снимали кино, Дэвид Лоуэри был бы у них завсегдатаем какого-нибудь Стоунхенджского Международного кинобиеннале. По ощущениям, разумеется.